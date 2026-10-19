/महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! यल्लमादेवीची शपथ घ्यायला लावणाऱ्या हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाचा पराभव

Gokul Election Result : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीचा धक्कादायक निकाल समोर आला आहे. मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद मुश्रीफ यांचा पराभव झाला आहे. नविद मुश्रीफ गोकुळचे विद्यमान अध्यक्ष देखील आहेत. गोकुळच्या विद्यमान अध्यक्षांनाच पराभवाचा सामना करावा लागल्या राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. नविद मुश्रीफ यांचा पराभव हा फक्त मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासाठीच नाही तर संपूर्ण मुश्रीफ कुटुंबासाठी राजकीयदृष्ट्या मोठा धक्का मानला जात आहे. शौमिका महाडिक यांचाही या निवडणुकीत पराभव जाला आहे. शौमिका महाडिकांकडून फेर मतमोजणीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, फेर मतमोजणीतही शौमिका महाडिकांचा पराभव झाला आहे.
एकूण 25 संचालकांच्या जागांसाठी 50 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी 99.88 टक्के मतदान पार पडल. जवळपास 5 हजार 416 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला.या निवडणुकीसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, जिल्ह्यातील महायुतीचे आमदार आणि समविचारी आघाडीचे नेते सतेज पाटील या दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
दरम्यान, निवडणुका आल्या की मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जातात. कधी पैसे, दारु वाटून मतं आपल्या बाजूने खेचण्याचा प्रयत्न सर्रास होत असतो. गोकुळच्या निवडणुकीत मात्र थोडसे वेगळेच चित्र पहायला मिळाले. महायुतीला सत्तेच्या मोहाने एवढं पछाडलंय की त्यांना थेट ठरावधारकांना देवीदेवतांची शपथ देऊन धाक दाखवून आपल्या पारड्यात मतं पाडून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं पाहायला मिळाले. 17 ऑक्टोंबर रोजी हसन मुश्रीफांनी ठरावधारकांनी यल्लमादेवीची शपथ घेण्याचं आवाहन केलं होते. महायुतीने मतदारांना बाळूमामाची शपथ दिली. तसेच यावेळी के पी पाटलांनी शपथ मोडल्यास ब्रेन स्ट्रोकसह आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होत असल्याचा धाक दाखवला. महायुतीच्या या प्रकारावरुन विरोधकांना त्यांना घेरण्याची आयतीच संधी मिळाली.