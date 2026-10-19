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महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! यल्लमादेवीची शपथ घ्यायला लावणाऱ्या हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाचा पराभव

गोकुळच्या निवडणुकीतील सर्वात धक्कादायक निकाल समोर आला आहे.  मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद मुश्रीफ यांचा पराभव झाला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 19, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 06:04 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! यल्लमादेवीची शपथ घ्यायला लावणाऱ्या हसन मुश्रीफ यांच्या मुलाचा पराभव

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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