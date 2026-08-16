'माझा मृतदेह घेऊन जा', नौदल अधिकाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, 2 दिवसांपूर्वी पत्नीने...

मुंबईतील नेव्ही नगर येथे एका नौदल अधिकारी, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांच्या मृत्यूबाबत सुरू असलेल्या पोलीस तपासादरम्यान धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
15 ऑगस्ट रोजी कुलाब्यातील नेव्ही नगर येथे नौदल अधिकाऱ्याने आत्महत्या केली होती. इतकंच नव्हे तर आत्महत्येआधी त्याने पत्नी आणि दोन मुलांना विष पाजलं असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. इतकंच नव्हे तर मृतांमध्ये दोन महिन्यांचे बाळ आणि तीन वर्षांच्या मुलाचा समावेश होता. त्यामुळं या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. आता या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी नौदल अधिकाऱ्याच्या पत्नीने आपल्या वडिलांना सांगितले होते की, तिचा पती तिला जीवे मारेल. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी नेव्ही नगरमधील त्यांच्या घरी जाऊन त्या जोडप्याची समजूत काढली होती आणि परिस्थिती निवळली देखील होती. तरीही, त्यानंतरही त्या जोडप्यामध्ये वारंवार खटके उडत होते. आता पोलीस या कौटुंबिक वादाला प्रकरणातील एक महत्त्वाचा पैलू मानून तपास करत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आत्महत्या करण्यापूर्वी नौदलातील त्या कर्मचाऱ्याने आपल्या कुटुंबीयांना संदेश पाठवून "येऊन माझा मृतदेह घेऊन जा," असे म्हटल्याचे समजते. त्यानंतर काहीच वेळात कुटुंबातील चौघांचाही मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. पोलिस सध्या या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत असून शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा करत आहेत.
नौदल कर्मचाऱ्याने आधी आपल्या पत्नी व दोन्ही मुलांना विष पाजलं असल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवली जात आहे. मृतांमध्ये दोन महिन्याच्या बाळाचाही समावेश असल्याचे हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. रात्री 11.30च्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली आहे. तर, साधारण रात्री 8 ते 9च्या सुमारास ही घटना घडली असल्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. पंचनामा झाला असला तरी पोलिसांकडून घराची झडतही घेण्यात येत आहे.