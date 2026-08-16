Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /माझा मृतदेह घेऊन जा, नौदल अधिकाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, 2 दिवसांपूर्वी पत्नीने...

'माझा मृतदेह घेऊन जा', नौदल अधिकाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, 2 दिवसांपूर्वी पत्नीने...

नेव्ही नगर आत्महत्या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा करण्यात आला आहे. भारतीय नौदलातील एका नौसैनिकासह त्यांची पत्नी आणि दोन मुले त्यांच्या निवासस्थानी मृतावस्थेत आढळून आली.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:55 PM IST
'माझा मृतदेह घेऊन जा', नौदल अधिकाऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक खुलासा, 2 दिवसांपूर्वी पत्नीने...
Image Credit: Mumbai news today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AI ची भन्नाट ट्रिक सोशल मीडियावर Viral; उज्जैन मंदिराबाहेर हरवली चप्पल, ChatGPT ने कशी दिली शोधून एकदा बघाच!
2
3
4
5