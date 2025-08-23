English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
समृद्धी महामार्गावर प्रवाशांना लुटण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 23, 2025, 03:33 PM IST
समृद्धी महामार्गावर धक्कादायक लूट, व्यापाऱ्याचे पावणे पाच किलो सोने लंपास; चालकच निघाला..
Shocking robbery on Samruddhi Highway 5 kg of gold stolen from a businessman

मयुर निकम, झी 24 तास, बुलढाणा: पोळा सणाच्या संध्याकाळी समृद्धी महामार्गावर एका व्यापाऱ्याला लुटल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खामगावहून मुंबईला जाणाऱ्या व्यापाऱ्याकडून तब्बल पावणे पाच किलो सोने लुटण्यात आले असून, यामागे त्याचाच चालक असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.

नेमकं काय घडलं?

खामगाव येथील व्यापारी अनिल शेशमलजी जैन चौधरी हे त्यांच्या गाडीने मुंबईकडे जात होते. फर्दापूर टोल नाका ओलांडल्यावर त्यांच्या चालकाने 'पोट खराब झाल्याचे' कारण देत गाडी रस्त्याच्या कडेला थांबवली. त्याचवेळी, त्यांच्या पाठीमागून आलेल्या एका चारचाकी गाडीतून ४ ते ५ दरोडेखोर बाहेर आले. त्यांनी अनिल जैन यांच्या डोळ्यात मिरचीची पूड फेकली, चाकूचा धाक दाखवला आणि त्यांच्याकडील सोन्याने भरलेली बॅग हिसकावली. या बॅगेत सुमारे पावणे पाच किलो सोने होते.

चालकच निघाला 'गेम' चेंजर

या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, व्यापाऱ्याचा चालकही या कटात सामील होता. त्यानेच दरोडेखोरांना मदत केली. सोने असलेली बॅग घेऊन तो दरोडेखोरांच्या गाडीत बसला आणि सर्वजण मालेगावच्या दिशेने पळून गेले. या घटनेची माहिती मिळताच मेहकर पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, दरोडेखोरांची गाडी मालेगाव टोल नाका ओलांडून पातुरच्या दिशेने गेल्याचे दिसून आले. सध्या पोलीस या दरोडेखोरांचा कसून शोध घेत आहेत.

या घटनेमुळे समृद्धी महामार्गावर वाढलेल्या लूटमारीच्या घटना पुन्हा एकदा अधोरेखित झाल्या आहेत. अपघात कमी झाले असले तरी गुन्हेगारीच्या घटना वाढल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जखमी व्यापारी अनिल जैन यांच्यावर सध्या उपचार सुरु आहेत.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Shocking newsrobberysamruddhi highwaySamruddhi Mahamarga5 kg of gold stolen

