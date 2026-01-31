विलीनीकरणाचा मुद्दा अजित पवारांसोबतच विलीन झाला; राष्ट्रवादीच्या आमदाराचे धक्कादायक वक्तव्य

NCP Alliance : अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अशातच दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा रंगली आहे. विलीनीकरणावरुन आता दोन्ही पक्षांतील नेत्यांमध्ये गोंधळ पहायला मिळत आहे. अशातच राष्ट्रवादीच्या आमदाराने एक धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी शरद पवार पक्षातून आग्रही भूमिका मांडली जात असतांना याच मुद्द्यावर मतमतांतरं दिसून येत आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन मतमतांतरे दिसून येत आहेत. विलीनीकरणासाठी राष्ट्रवादीत सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन मतप्रवाह पहायला मिळत आहेत. अजितदादांनी खाजगीत विलीनीकरणाची इच्छा बोलुन दाखवल्याचे काही नेत्यांकडून मान्य करण्यात आले आहे. तर अजित पवारांनी कधीही याबाबत चर्चा केली नसल्याचं काही नेत्यांचं म्हणणं आहे.
अशातच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार आमदार अनिल पाटील यांनी एक अत्यंत धक्कादायक विधान केले आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा अजित पवारांसोबतच विलीन झाला अस वक्तव्य अनिल पाटील यांनी केले आहे. अजित पवारांचा शपथविधी झाला तेव्हाही पवार कुटुंब उपस्थित नव्हतं असही अनिल पाटील म्हणाले. विलीनीकरणाचे अधिकार पवार कुटुंबाचे, आम्ही सुनेत्रा पवार जो निर्णय घेतील तो मानणार असे माणिकराव कोकाटे म्हणाले. राष्ट्रवादीच्या बदनामीचा प्रयत्न होत आहे. अंत्यविधीआधी विलीनीकरणाची चर्चा वेळ देता येत नाही का? असा सवाल सूरज चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
आधी पक्षाचं नेतृत्व आणि नंतर विलीनीकरणाची चर्चा करु. अजित पवार पक्षातील वरिष्ठ नेते आणि दादांच्या कुटुंबाची भूमीका आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पुन्हा पक्ष सूत्रे हाती घेण्याचा पवार कुटुंबात प्रयत्न सुरू झाला होता. मात्र, पक्षाचं नेतृत्व हातातून जाऊ नये याकरता गटनेता निवडला जाणं गरजेचं ठरवलं गेलं. म्हणूनच, आधी शपथविधी घेण्याचा निर्णय सुनेत्रा पवार कुटुंबीयांनी घेतला. आता पक्ष सोबत घेऊन त्या विलीनीकरणाची चर्चा पुढे नेतील, अशी माहिती आहे. ज्यावेळी अजित पवार यांनी बंड केले, त्यावेळी ते एकटे पडले होते. ते एकटे एकीकडे आणि संपूर्ण कुटुंब दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. पवार कुटुंबातील एकही व्यक्ती अजित पवार यांच्या बाजूने नव्हती.