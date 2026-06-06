/गर्लफ्रेंडला आयफोन भेट देण्यासाठी अल्पवयीन मुलांची धक्कादायक चोरी; नागपुरातील प्रकरणाने उडवली खळबळ

Nagpur Crime: नागपुरात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने पालक, शिक्षक आणि समाजाला विचार करायला भाग पाडले आहे. अल्पवयीन मुलांनी आपल्या मैत्रिणीला महागडा आयफोन भेट देण्यासाठी लाखो रुपयांचे आलिशान नळ आणि बाथरूम फिटिंग्ज चोरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. पोलिस तपासात या चोरीमागील कारण समोर आल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सोशल मीडियाचा प्रभाव, दिखाऊ जीवनशैलीची स्पर्धा आणि अल्पवयीन मुलांमधील वाढती भौतिक अपेक्षा याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, काही अल्पवयीन मुलांनी महागडा स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी चोरीचा मार्ग निवडला. आपल्या गर्लफ्रेंडला आयफोन भेट देण्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांमधून आणि इमारतींमधून महागडे नळ, शॉवर आणि इतर लक्झरी सॅनिटरी साहित्य चोरण्यास सुरुवात केली. या वस्तूंची बाजारातील किंमत लाखोंमध्ये असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
सामान्य चोरीऐवजी या टोळीने महागड्या आयात केलेल्या आणि ब्रँडेड फिटिंग्जवर लक्ष केंद्रित केले होते. अशा वस्तूंना काळ्या बाजारात चांगली किंमत मिळत असल्यामुळे आरोपींनी त्यांची निवड केली. चोरीनंतर हे साहित्य विकून पैसे उभे करण्याचा त्यांचा उद्देश होता. पोलिसांनी तपासादरम्यान काही चोरीचा मुद्देमालही जप्त केल्याची माहिती दिली आहे.
वारंवार होत असलेल्या चोरीमुळे संबंधित व्यावसायिक आणि मालमत्ता मालकांनी पोलिसांकडे तक्रार केली होती. तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयितांची ओळख पटवण्यात आली. चौकशीदरम्यान आरोपी अल्पवयीन असल्याचे समोर आले. त्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा झाला.
या घटनेमुळे तरुणांमध्ये वाढणाऱ्या दिखाऊ जीवनशैलीच्या आकर्षणावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. महागडे मोबाईल, ब्रँडेड वस्तू आणि सोशल मीडियावरील प्रभावामुळे काही युवक चुकीचे निर्णय घेत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पालकांनी मुलांशी संवाद वाढवणे आणि आर्थिक मूल्यांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.
ही घटना केवळ चोरीची नसून बदलत्या सामाजिक मानसिकतेचेही उदाहरण मानली जात आहे. अल्पवयीन मुलांकडून गुन्हेगारीकडे वळण्याचे प्रमाण रोखण्यासाठी कुटुंब, शाळा आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. योग्य मार्गदर्शन आणि नैतिक शिक्षण दिल्यास अशा घटनांना आळा घालता येऊ शकतो.