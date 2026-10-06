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  • /लोणावळ्यातील अभय मराठे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्वीस्ट! पोलीस तपासात भयानक सत्य उघड, 83 वर्षीय आजोबांसह 5 जणांवर गुन्हा दाखल

लोणावळ्यातील अभय मराठे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्वीस्ट! पोलीस तपासात भयानक सत्य उघड, 83 वर्षीय आजोबांसह 5 जणांवर गुन्हा दाखल

 लोणावळ्यात घरात रायफल साफ करत असताना अचानक गोळी सुटून माजी नगरसेवकाच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात धक्कादायाक अपडेट समोर आली आहे. अचनाक मृत्यू झाला नसून हत्या करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 06, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 06:16 PM IST
लोणावळ्यातील अभय मराठे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्वीस्ट! पोलीस तपासात भयानक सत्य उघड, 83 वर्षीय आजोबांसह 5 जणांवर गुन्हा दाखल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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