/लोणावळ्यातील अभय मराठे मृत्यू प्रकरणात धक्कादायक ट्वीस्ट! पोलीस तपासात भयानक सत्य उघड, 83 वर्षीय आजोबांसह 5 जणांवर गुन्हा दाखल

लोणावळा क्राईम : लोणावळ्यात घरात रायफल साफ करत असताना अचानक गोळी सुटून माजी नगरसेवकाच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. अभय मराठे असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, घरातील रायफल साफ करत असताना अचानक गोळी सुटली आणि ती त्यांच्या छातीला लागली. गंभीर अवस्थेत त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं; मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. घटनेची माहिती मिळताच लोणावळा शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रायफलमध्ये गोळी नेमकी कशी लोड होती आणि साफसफाईदरम्यान गोळी कोणत्या परिस्थितीत सुटली, याचा पोलीसांनी तपास केला. तपासात धक्कादायक सत्य समोर आले. अचानक मृत्यू नसून अभय मराठे याची हत्या झाली आहे.
लोणावळ्यातील भुशी गावात अभय मराठे यांच्या मृत्यूला आता खुनाचं वळण मिळालं आहे. जमिनीच्या वादातून 32 वर्षीय अभय मराठे यांची त्यांच्या 83 वर्षीय आजोबांनी गोळ्या झाडून हत्या केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणी आजोबांसह पाच जणांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
5 ऑक्टोबर रोजी भुशीतील मोतीराम हॉटेलमध्ये परवानाधारक 12 बोअर रायफलमधून गोळी सुटून अभय मराठे यांच्या छातीत लागली होती. सुरुवातीला हा प्रकार अपघाती गोळीबार असल्याचं समोर आलं होतं. मात्र, पोलिसांच्या तपासात जमिनीच्या वादातून हा गोळीबार झाल्याचं समोर आलं असून, अभय यांची हत्या करण्यात आल्याची माहिती एसपी संदीप सिंह गिल यांनी दिली आहे.
या प्रकरणी 83 वर्षीय मोतीराम राजीव मराठे यांच्यासह हिरामण मोतीराम मराठे, मनोज हिरामण मराठे, कविता हिरामण मराठे आणि राजश्री दशरथ पवार यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय घटनेनंतर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि डीव्हीआर काढून लपवल्याचा आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचाही पोलिसांचा आरोप आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास लोणावळा पोलिसांकडून सुरू आहे.