Marathi News
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक ट्विस्ट! डॉक्टरने मृत्यूपूर्वी एक सेल्फी संशयित आरोपीच्या मोबाईलवर पाठवला?

सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे. मृत महिला डॉक्टरने मृत्यूपूर्वी एक सेल्फी संशयित आरोपीच्या मोबाईलवर पाठवला होता अशी सामहिती समोर येत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 06:27 PM IST
Satara Doctor Suicide: साताऱ्याच्या फलटणमध्ये  डॉक्टर तरूणीच्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. पोलीस अधिका-यानं चारवेळा लैंगिक केल्याचा आरोप महिला डॉक्टरानं आपलं जीवन संपवलंय. 21 वेळा तक्रार करूनही दखल घेतली नसल्याचं म्हणत महिला डॉक्टरानं टोकाचं पाऊल उचललंय. हातावर सुसाईड नोट लिहित महिला डॉक्टरानं पोलीस अधिकारी गोपाल मदने आणि डॉक्टर महिला ज्या घरात राहत होती त्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकरवर गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे.  डॉक्टरने मृत्यूपूर्वी एक सेल्फी संशयित आरोपीच्या मोबाईलवर पाठवल्याचा माहिती समोर येत आहे. 

साता-यातील फलटणमधील हॉटेलमधला सीसीटीव्ही झी 24 च्या हाती लागलाय. डॉक्टर महिलेचा आत्महत्येपूर्वीचा हा सीसीटीव्ही फुटेज आहे. यात डॉक्टर महिला रुममध्ये जाताना दिसत आहे. आत्महत्येच्या काही वेळापूर्वीचा व्हिडिओ झी 24 तासच्या हाती लागलाय. मयत डॉक्टरने आत्महत्या करण्या आधी लटकवलेली ओढणीचा सेल्फी संशयित आरोपी प्रशांत बनकर च्या मोबाईलवर पाठवल्याची सूत्रांची माहिती आहे. मात्र, पोलिसांकडून अद्याप याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. 

फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात आरोपी गोपाल बदनेची बदमाशी सुरुच आहे. मुख्य आरोपी पीएसआय गोपाल बदने याने आपला मोबाईल लपवला. पोलिसांना शरण येण्यापूर्वी गोपाल बदने याने त्याचा मोबाईल लपवला.पीएसआय गोपाल बदनेच्या मोबाईलचा शोध पोलीस घेत आहेत. महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील महत्त्वाचा पुरावा असलेला पीएसआय गोपाल बदने याचा मोबाईल आहे.  तर दोन्ही आरोपीं महिला डॉक्टरच्या संपर्कात असल्याची कबुली पोलिसांना देखील दिली आहे..

दरम्यान, फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात डॉक्टरांचं व्हाट्सअप चॅट डिलीट झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला होता. याबाबत पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांनी मिळालेले सर्व डिजिटल पुराव्याची सायबर टीममार्फत तपासणी सुरू आहे. कोणतेही पुरावे डिलीट झाले नाही. अशी माहिती दिली. तसंच  कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहनदेखील त्यांनी केले.

सातारा जिल्ह्यातील बावधन गावात राहणाऱ्या पाचांगणे या कुटुंबाने अपर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांची भेट घेतली. आपल्या मुलीची आत्महत्या नाही तर खून झाल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. इंजिनियर असलेल्या विवाहित मुलीनं आत्महत्या केली अशी बातमी आपल्याला 17 ऑगस्ट रोजी मिळाली. या वेळी आमच्या मुलीचा शवविच्छेदन अहवाल फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात झाला होता. तेव्हा जो अहवाल बनवण्यात आला होता तो अहवाल, नुकत्याच आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर तरुणीनंच बनवल्याचं या कुटुंबाचं सांगणं आहे. तो चुकीचा अहवाल देण्यासाठी मृत डॉक्टर तरुणीवर राजकीय दबाव असण्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

FAQ

1 फलटणमधील डॉक्टर तरुणेच्या आत्महत्येचे मुख्य कारण काय आहे?
डॉक्टर तरुणीनं पोलीस अधिकारी (पीएसआय) गोपाल बदने याने चार वेळा लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप करून आत्महत्या केली. तिने २१ वेळा तक्रार केली असली तरी दखल घेतली गेली नाही, असा दावा आहे. हातावर सुसाईड नोट लिहून तिने गोपाल बदने आणि घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर यांच्यावर आरोप केले आहेत.

2 प्रकरणातील धक्कादायक ट्विस्ट काय आहे?
डॉक्टर तरुणीनं आत्महत्यपूर्वी ओढणी लटकवलेल्या अवस्थेची सेल्फी संशयित आरोपी प्रशांत बनकरच्या मोबाईलवर पाठवली होती. तसेच, आत्महत्येच्या काही वेळापूर्वीचा सीसीटीव्ही फुटेज झी २४ तास चॅनेलकडे आले असून, त्यात ती रूममध्ये जाताना दिसत आहे. मात्र, पोलिसांकडून याबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही.

3 आरोपी गोपाल बदनेने काय केले आहे?
 मुख्य आरोपी पीएसआय गोपाल बदने याने शरण येण्यापूर्वी आपला मोबाईल लपवला आहे. हा मोबाईल महत्त्वाचा पुरावा असल्याने पोलिस शोध घेत आहेत. दोन्ही आरोपींनी डॉक्टर तरुणीसोबत संपर्कात असल्याची कबुली दिली आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Satara Doctor SuicideShocking twist in Satara female doctor suicide casedoctor sent a selfie to the mobile phone of the suspected accused before his deathमहिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण

