Add Zee Business As A Preferred Source
App

पाटील एकटे पडले! सोलापूरच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट

विधान परिषदेच्या सोलापूरच्या जागेसाठी भाजपने निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. मोहिते पाटील यांनी मात्र आपले समर्थक वसंतराव देशमुख यांचा उमेदवारी अर्ज ठेवत भाजपच्या मनसुभ्यांना उधळून टाकले आहे याची सल भाजप सह पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना टोचत आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 08, 2026, 12:13 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:13 AM IST
पाटील एकटे पडले! सोलापूरच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पाटील एकटे पडले! सोलापूरच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट
solapur1 hr ago
2
pune1 hr ago
3
rashi bhavishya1 hr ago
4
AI2 hrs ago
5
Video2 hrs ago