पाटील एकटे पडले! सोलापूरच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट

Mahrashtra Politics : सोलापूर जिल्हा म्हटलं की मोहिते पाटील घराण्याचं नाव घेतलं जातं. कारण त्यांचा तिथल्या राजकारणावर असलेला प्रभाव. पण ते मोहिते पाटील आता त्यांच्याच जिल्ह्यात एकटे पडलेयत. याला कारण ठरलीये विधानपरिषद निवडणूक. विरोधक आणि स्वतःच्याच पक्षातले नेतेही त्यांच्या विरोधात गेले आहेत.
राज्यभरात विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपने निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी स्वतः प्रयत्न केले का माहित नाही पण अचानक मविआ उमेदवारांनी आपली उमेदवारी मागे घेतल्याने भाजपला थेट फायदा झाला. असाच प्रयत्न भाजपकडून सोलापूरात सुद्धा केला गेला. पण राष्ट्रवादीच्या मोहिते पाटलांनी मात्र आपले समर्थक वसंतराव देशमुख यांचा उमेदवारी अर्ज कायम ठेवत भाजपच्या मनसुब्यांना उधळून लावलंय. त्यामुळे ही निवडणुक बिनविरोध करण्याचे भाजपचे प्रयत्न फेल गेले. त्यामुळे भाजपकडून आता थेट मोहिते पाटलांना धडा शिकवण्याची भाषा केलीये. तसच भाजपचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी निवडणू झाल्यानंतर मोहिते पाटलांना उत्तर देणार असल्याचं म्हटलंय.
भाजपने मोहित पाटलांवर थेट हल्ला केला असताना दुसरीकडे स्वकीयांनीही मोहिते पाटलांना एकाकी पाडलंय. खुद्द माळशिरसने आमदार उत्तमराव जानकर यांनी मोहिते पाटलांवर केसाने गळा कापल्याचा आरोप करत आपण मविआचे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उमेदवार वसंतराव देशमुख यांना मदत करणार नसल्याचं जाहिर केले.
जानकरांनी असहकाराचा झेंडा फडकावलेला असताना दुसरीकडे मोहिते पाटलांच्याच राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या इतर आमदारांनीही भाजपला मदत करण्याची भूमिका घेतलीये. भाजपचे राजेंद्र राऊत उमेदवारी अर्ज भरत असताना तिथे राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे नारायण पाटील स्वतः उपस्थित होते. तर आमदार अभिजीत पाटील सुद्धा भाजपला पुरक भूमिका घेत असल्याचं बोललं जातंय. भाजपच्या जयकुमार गोरेंनी नाव न घेता हे बालून सुद्धा दाखवलं
महाविकास आघाडीला स्वपक्षीय आमदारांचीच डोकेदुखी वाढत असताना खासदार धैर्यशिल मोहिते पाटलांनी मात्र हा घरातला विषय आहे घरातच मिटवणार असल्याचं म्हणत यावर फार बोलणं टाळलंय. एकूणच सोलापूर मधील विधान परिषदेची निवडणूक ही आता भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी न राहता मोहिते पाटील विरुद्ध इतर अशी झाली आहे अशातच मोहिते पाटलांची साथ त्यांच्याच आमदारांनी सोडल्याने मोहिते पाटील एकाकी पडले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत काय घडतं हे बघावं लागेल.