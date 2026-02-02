English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
वनिता कांबळे | Updated: Feb 2, 2026, 05:01 PM IST
पिंपरी चिंचवडच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट! उपमहापौरपदासाठी नावाची घोषणा झाली, स्वत:चे नाव ऐकून क्षणात उमेदवाराने महापालिका भवन सोडले

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाल्याने शहरात महापौरपदासाठी मोठी रस्सीखेच पहायला मिळाली. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौरपदासाठी अर्ज दाखल करण्यात आले. महापौर आणि उपमहापौर यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. नावांची घोषणा झाल्यावर उपमहापौरपदाच्या उमेदवाराने महापालिका भवन सोडले. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. 

पिंपरी चिंचवडमध्ये सलग दुसऱ्यांदा भाजपची सत्ता आली आहे.  भाजपचा दुसऱ्या टर्म मधील पहिला महापौर होण्याचा मान रवी लांडगे यांना देण्यात आला आहे.  सलग दोन वेळा ते बिनविरोध नगरसेवक झालेत. उपमहापौर पदी भाजपचे निष्ठावान शीतल शिंदे यांची निवड झाली.   पिंपरी चिंचवड - भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि रवी लांडगे यांच्यात संघर्ष  होता. मात्र निवडणुकीत गाव एकत्र करण्याच्या दृष्टीने महेश लांडगे यांनी पुढाकार घेत वाद मिटविला. आता महापौर पद देत गावकी मधील एकी अभेद्य करण्याचा लांडगे यांनी प्रयत्न केला.

महापौर आणि उपमहापौर यांच्या नावांची घोषणा झाली. उपमहापौर पदी निवड झालेल्या विजय उर्फ शीतल शिंदे यांनी पद स्वीकारण्यास नकार दिल्याची चर्चा आहे. शीतल शिंदे हे महापौर पदासाठी इच्छुक होते. भाजप उपमहापौर निवडी मध्ये ट्विस्ट आला आहे.  उपमहापौरपदी नावाची घोषणा झाल्यावर विजय उर्फ शीतल शिंदेंनी महापालिका भवन सोडले. आता भाजप कसा मार्ग काढणार याची उत्सुकता लागली आहे. 

दरम्यान, अजित पवारांच्या निधनानंतर पिंपरी चिंचवड महापौरपदाच्या निवडणुकीत, राष्ट्रवादी पक्ष उमेदवार देणार नाही.  दिवंगत अजित पवारांनी इथं भाजपला आव्हान दिलं होतं. मात्र ही निवडणूक पार पडली आणि त्यानंतर अजित पवारांचं अपघाती निधन झालं. हे पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापौरपदाची निवडणूक न लढण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळं भाजपकडून महापौर पदासाठी ज्याचा अर्ज दाखल होईल. तो बिनविरोध महापौर होणार, हे आता निश्चित झालंय.  उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादीच्या वैशाली काळभोर यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल. भाजप कडून उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही तर विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीचा उपमहापौर होण्याची शक्यता आहे.  विरोधक राहणार का असा प्रश्न आहे. 

