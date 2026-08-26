/महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारताच्या मान्सून स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक अपडेट! हवामानात भयानक बदल

27 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान : महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारताच्या मान्सून स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक अपडेट समोर आली आहे. भारतात येत्या काही दिवसात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर, दुसरीकडे भारताचा मान्सून अधिक कोरडा पण अधिक धोकादायक बनू शकतो अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. तीव्र हवामान बदलांचा धोकाही वाढण्याची शक्यता आहे. जाणून घेऊया 27 ऑगस्ट 2026 रोजी हवामान कसे असेल.
आयआयटी रुरकी येथील संशोधकांनी बदलत्या हवामानाचा अभ्यास केला. मान्सूनचा पाऊस कमी वेळा पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, जेव्हा पाऊस पडेल, तेव्हा तो खूप मुसळधार असेल. याचा अर्थ एकूण पावसाच्या दिवसांमध्ये वाढ होईलच असे नाही, तर पाऊस अधिक मुसळधार पडेल.
भारतात नैऋत्य मान्सून आता अंतिम टप्प्यात आहे. अद्याप देशाच्या अनेक भागांमध्ये पावसाची कमतरता कायम आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, 1 जून ते 24 ऑगस्ट या कालावधीत देशात 554.2 मिमी पावसाची नोंद झाली. या कालावधीत साधारणपणे अपेक्षित असलेल्या पावसापेक्षा हा पाऊस सुमारे 13 टक्के कमी आहे.भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, देशाच्या सुमारे 35 टक्के भागात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. 412 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधी हे जिल्हे आहेत. दक्षिण भारत, ईशान्य, पूर्व आणि वायव्य भारतातील अनेक जिल्ह्यांत कमी पावसाची नोंद झाली आहे. देशाच्या काही भागांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. परिणामी अनेक राज्यांना पुराचा फटका बसला. तर अनेक भागांमध्ये अतिशय कमी पावसाची नोंद झाली आहे.
मेघालयात सरासरीपेक्षा 58 टक्के कमी पाऊस झाला. बिहार आणि मणिपूरमध्ये 42 टक्के कमी पाऊस झाला. अरुणाचल प्रदेशात 40 टक्के कमी पावसाची नोंद जाली. आंध्र प्रदेशात 39 टक्के पेक्षा कमी पाऊस पडला. गोवा आणि पंजाबमध्ये 33 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. पुदुचेरीमध्ये 32 टक्के कमी पाऊस पडला आहे. आसाममध्ये 24 टक्के कमी पाऊस झाला. तरीही देखील आसाम राज्याला पुराचा मोठा तडाखा बसला. केरळमध्ये 23 टक्के कमी पाऊस झाला. राजस्थान आणि कर्नाटकमध्येही सरासरीपेक्षा 22 टक्के कमी पावसाची नोंद झाली आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, केरळ, तामिळनाडू, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, तेलंगणा आणि सिक्कीम या 25 राज्यांना IMD ने मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. या कालावधीत ताशी 80 ते 85 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याचा इशारा आहे.
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, झारखंडवरील कमी दाबाचे क्षेत्र आता वायव्येकडे सरकत आहे. परिणामी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये 29 ऑगस्टपर्यंत पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र , मराठवाडा, गोवा, केरळ, किनारपट्टीवरील आंध्र प्रदेश आणि गुजरातमध्ये महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुसळधार पाऊस पडू शकतो.