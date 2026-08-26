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महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारताच्या मान्सून स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक अपडेट! हवामानात भयानक बदल

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (27 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारताच्या मान्सून स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक अपडेट सोमर आली आहे. भारतात हवामानात ल७मीय बदल होत आहे. याचा थेट परिमाम मान्सूवर होत असून येत्या काही दिवसात परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते अशी चिंता हवान तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 26, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:16 PM IST
महाराष्ट्राच नाही तर संपूर्ण भारताच्या मान्सून स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक अपडेट! हवामानात भयानक बदल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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