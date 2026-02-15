English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट; आगीच्या ज्वाळा उसळत असताना खूप मोठा स्फोट झाला आणि...

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट; आगीच्या ज्वाळा उसळत असताना खूप मोठा स्फोट झाला आणि...

 अजितदादांच्या अपघाताचा नवीन व्हिडिओ समोर आला आहे. विमानाच्या अपघातानंतर मोठा स्फोट झाल्याचं व्हिडिओतून स्पष्ट होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 15, 2026, 10:12 PM IST
अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेबाबत सर्वात धक्कादायक अपडेट; आगीच्या ज्वाळा उसळत असताना खूप मोठा स्फोट झाला आणि...

Ajit Pawar Plane Crash : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे 28 जानेवारी 2026 रोजी बारामती येथे विमान दुर्घटनेत निधन झाले. अजित पवार यांच्या विमान दुर्घेटनेबाबत रोज नव नवीन अपडेट सोमर येत आहे. या दुर्घटनेत घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या विमान दुर्घटनेची चौकशी सुरु आहे. अशातच आता अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेचा सर्वात धक्कादाय व्हिडिओ समोर आला. या व्हिडिओत विमानाचा मोठा स्फोट झाल्याचे दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

बारामती तालुक्यातील गोजुबावी गावातील खळबळजनक व्हिडिओ

बारामती तालुक्यातील गोजुबावी येथे 28 जानेवारी रोजी सकाळी घडलेल्या दुर्दैवी विमान दुर्घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाच्या बातमीने गावकऱ्यांसह आसपासच्या परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली होती.  विमान कोसळल्यानंतर काही क्षणांतच त्याला भीषण आग लागली होती. ज्वाळा उसळत असतानाच अचानक पुन्हा एक जोरदार स्फोट झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे.

स्फोटाचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल

या स्फोटाचा थरारक व्हिडिओ आता समोर आला असून जळत असलेल्या विमानातून मोठ्या आवाजात स्फोट होताना स्पष्ट दिसत आहे. स्फोटानंतर परिसरात धुराचे लोट पसरले आणि काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. प्रशासन, पोलिस आणि अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिसर सील केला व आग आटोक्यात आणली. या दुर्घटनेचा पुढील तपास संबंधित यंत्रणांकडून सुरू आहे.

अजित दादांच्या विमानात स्फोटके होती का ? अमोल मिटकरींचा सवाल

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत गंभीर शंका उपस्थित करत सखोल आणि निपक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना मेल करून चौकशीची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे अजित दादांच्या विमानात स्फोटके होती का ? असा सवाल आता मिटकरींनी उपस्थित केला आहे. अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला १६ दिवस उलटूनही ब्लॅक बॉक्सचा डेटा अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. केंद्रीय उड्डाण मंत्री मुरलीधर मोहोल यांनी पत्रकार परिषदेत लवकरच डेटा प्रसिद्ध करू असे सांगितले होते. मात्र तो अद्याप समोर न आल्याने संशय अधिकच वाढत असल्याचे मिटकरी यांनी म्हटले आहे. रोहित पवार यांनी यापूर्वीच अमित शहा यांना मेल करून चौकशीची मागणी केली होती. त्याचप्रमाणे आपणही मेल करून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणकरणार असल्याचे मिटकरी यांनी स्पष्ट केले. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Ajit pawarbaramatiAjit Pawar Plane Crashअजित पवारविमान अपघात

इतर बातम्या

Ishan Kishan ने रचला इतिहास, पाकिस्तानच्या विरुद्ध वेगवान अ...

स्पोर्ट्स