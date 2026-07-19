Add Zee Business As A Preferred Source
App

बदलापुरच्या फार्म हाऊसवर गोळीबाराचा थरार! लॉनमध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह

 बदलापुरात थरारक घटना घडलली आहे.  फार्म हाऊसवर गोळी लागून 23 वर्षीय तरुणाचा  मृत्यू झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST
बदलापुरच्या फार्म हाऊसवर गोळीबाराचा थरार! लॉनमध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
बदलापुरच्या फार्म हाऊसवर गोळीबाराचा थरार! लॉनमध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह
badlapur3 min ago
2
Rat Seen on Fruit Basket in Borivali Viral Video Raises Food Safety and Hygiene Concerns36 min ago
3
pune47 min ago
4
pune52 min ago
5
rohit sharma59 min ago