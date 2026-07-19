बदलापुरच्या फार्म हाऊसवर गोळीबाराचा थरार! लॉनमध्ये सापडला तरुणाचा मृतदेह

Badlapur Crime News : बदालपूरमध्ये गोळीबार झाला आहे. लॉनमध्ये लॉनमध्ये सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. घटेनची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. हा घातपात आहे की आत्महत्या याचा पोलिस तपास करत आहेत.
बदलापूरनजीक असलेल्या सागाव येथे ही अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. फार्महाऊस मध्ये छातीत गोळी लागलेल्या अवस्थेत एका 23 वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळून आला आहे. भुवन कृष्णा पाटील असे या मृत तरुणाचे नाव आहे. त्याचं स्वतःचं सागाव मध्ये क्रिकेटचा टर्फ होतं आणि तिथेच ही घटना घडली.
या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात तीव्र खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, भुवन पाटील याची क्रिकेट टर्फ होती नेहमीप्रमाणे तो टर्फ असताना अचानक हा प्रकार घडला. भुवनच्या छातीत गोळी लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. त्याचा मृतदेह लॉन मध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली.
घटनेची माहिती मिळताच ग्रामीण पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. हा प्रकार नेमका कसा घडला, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. भुवनने स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली, की त्याच्याकडून चुकून गोळीबार झाला, अथवा हा घातपाताचा प्रकार आहे? या सर्व बाजूंनी पोलीस तपास करत आहेत.
एका ग्राहकाने थेट लॉन्ड्रीत घुसून कर्मचाऱ्याला बेदम मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता त्याच्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, प्रसंगावधान राखत कर्मचाऱ्याने चाकूऐवजी हल्लेखोराच्या हातातील कात्री पकडल्याने मोठी दुर्घटना टळली. दरम्यान तक्रार करूनही पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा दाखल केला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. अखेर स्थानिक व्यापारी आणि नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर पाच दिवसांनी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला.