महाराष्ट्रात दुकाने, हॉटेल्स 24 तास खुली राहणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; दारुची दुकाने, बियर शॉप...

Shops Open in Maharashtra:  सर्व आस्थापना ,खाद्यगृहं, आणि दुकाने आता 24 तास सुरू राहणार आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 1, 2025, 08:42 PM IST
महाराष्ट्रात दुकाने, हॉटेल्स 24 तास खुली राहणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; दारुची दुकाने, बियर शॉप...
दुकानांसंदर्भात निर्णय

Shops Open in Maharashtra: महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे. राज्यात आता दुकानं, हॉटेल्स आणि इतर अस्थापना  24 तास उघडी ठेवता येणार आहेत. मद्यपान गृहे, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, देशी बार  वगळून इतर सर्व आस्थापना ,खाद्यगृहं, आणि दुकाने आता 24 तास सुरू राहणार आहेत. राज्य सरकारच्या उद्योग विभागातर्फे शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

महाराष्ट्र शासनाने दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 अंतर्गत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार, मद्य विक्री आणि पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांवरील वेळेचे निर्बंध कायम ठेवताना इतर आस्थापना 24 तास खुल्या ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांकडून होणाऱ्या अनावश्यक अडथळ्यांवर उपाययोजना होईल.

मद्य विक्री आस्थापनांवर निर्बंध

19 डिसेंबर 2017 च्या अधिसूचनेनुसार, परमिट रूम, बिअर बार, डान्स बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि मद्य विक्री करणारी दुकाने यांच्या उघडण्याच्या आणि बंद करण्याच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. ३१ जानेवारी 2020 च्या सुधारित अधिसूचनेने थिएटर आणि सिनेमागृहांना यातून वगळले, परंतु मद्य विक्रीशी संबंधित आस्थापनांवरील वेळेचे बंधन कायम आहे. त्यामुळे या आस्थापना २४ तास सुरू ठेवता येणार नाहीत.

24 तास व्यवसायाला मुभा

अधिनियमाच्या कलम 16 (1) (ख) नुसार, मद्य विक्री वगळता इतर आस्थापना आठवड्याचे सर्व दिवस 24 तास सुरू ठेवता येतील, परंतु कर्मचाऱ्यांना दर आठवड्याला सलग 24 तासांची साप्ताहिक सुटी देणे बंधनकारक आहे. यामुळे रेस्टॉरंट्स, दुकाने, व्यापारी संकुले यांना व्यवसायाच्या संधी वाढतील.

तक्रारींची दखल

स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांकडून मद्यविक्री नसलेल्या आस्थापनांना २४ तास चालवण्यास अडथळे निर्माण केल्याच्या तक्रारी शासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. लोकप्रतिनिधींनीही याबाबत आवाज उठवला होता. या तक्रारींची दखल घेत शासनाने अधिनियमाच्या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

FAQ

प्रश्न: महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या अधिसूचनेनुसार कोणत्या आस्थापना २४ तास सुरू ठेवता येतील?

उत्तर: महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या कलम १६ (१) (ख) अंतर्गत, मद्य विक्री आणि पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांवगळता इतर सर्व आस्थापना, जसे की रेस्टॉरंट्स, दुकाने आणि व्यापारी संकुले, आठवड्याचे सर्व दिवस २४ तास सुरू ठेवता येतील. मात्र, कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून सलग २४ तासांची सुटी देणे बंधनकारक आहे.

प्रश्न: मद्य विक्रीशी संबंधित आस्थापनांवर कोणते निर्बंध आहेत?

उत्तर: १९ डिसेंबर २०१७ आणि ३१ जानेवारी २०२० च्या अधिसूचनांनुसार, परमिट रूम, बिअर बार, डान्स बार, हुक्का पार्लर, डिस्कोथेक आणि मद्य विक्री करणारी दुकाने यांच्या उघडण्याच्या आणि बंद करण्याच्या वेळा शासनाने निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे या आस्थापना २४ तास सुरू ठेवता येणार नाहीत.

प्रश्न: शासनाने हा निर्णय का घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल?

उत्तर: स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांकडून मद्यविक्री नसलेल्या आस्थापनांना २४ तास चालवण्यास अडथळे निर्माण झाल्याच्या तक्रारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या निवेदनांमुळे शासनाने हा निर्णय घेतला. अधिनियमाच्या तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांना देण्यात आले आहेत. हा निर्णय www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध असून, डिजिटल स्वाक्षरीसह जारी करण्यात आला आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

