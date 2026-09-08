श्रीकांत शिंदे दुसऱ्या मास्टर्स पदवीसाठी लंडनमध्ये; सांगितला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यासमोरचा अविस्मरणीय क्षण, 'अभिमानाची एक शांत जाणीव'

शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे दुसऱ्या मास्टर्स पदवीसाठी लंडनमध्ये आहेत. यावेळी त्यांनी The London School of Economics and Political Science कॅम्पसमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर उभे राहिल्यानंतरचा क्षण नेमका कसा होता हे शब्दात मांडलं आहे. इंस्टाग्रामला पोस्ट शेअर करताना त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याशेजारी उभे असतानाचा फोटो शेअर केला आहे. हा या प्रवासातील माझ्यासाठी सर्वात अविस्मरणीय क्षण असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी कोणतीही पदवी, नोकरी किंवा पद तुम्हाला असे मानण्यास भाग पाडू देऊ नका की तुमचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे. नेहमी जिज्ञासू राहा आणि शिकत राहा असं आवाहन केलं आहे.
आज माझ्या 'TRIUM Global MBA' या मास्टर्स प्रोग्रामच्या पहिल्या मॉड्यूलसाठी मी उपस्थित राहिलो. या प्रवासातील माझ्यासाठी सर्वात अविस्मरणीय क्षण वर्गातील अभ्यासाचा नव्हता, तर कॅम्पसमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर उभे राहण्याचा होता असं ते म्हणाले आहेत.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "एका शतकापूर्वी, ज्या तरुणाला एकेकाळी वर्गाबाहेर बसवले जायचे, तोच तरुण याच संस्थेत आला. 'द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी' (The Problem of the Rupee) या प्रबंधाद्वारे 'डी.एस्सी.' (DSc) पदवी मिळवली आणि मायदेशी परतल्यावर भारताला संविधान दिलं, तसंच आरबीआयचा (RBI) पाया मिळवून दिला. डॉ. आंबेडकर म्हणत असत की, "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे; जो कोणी ते प्राशन करेल, तो गर्जना करेल." त्यांच्या पुतळ्यासमोर उभे राहिल्यावर त्यांच्या या शब्दांचा खरा अर्थ उमजतो. महाराष्ट्रातील कल्याणचा खासदार असूनही, त्याहून आधी एक विद्यार्थी म्हणून आज त्याच परिसरामध्ये उभे असताना मला अभिमानाची एक शांत जाणीव झाली आणि विचार व जिद्द किती दूरवर मजल मारू शकतात, याची आठवण झाली".
"ही माझी दुसरी मास्टर्स पदवी आहे; पहिली 'ऑर्थोपेडिक्स'मधील (हाडांच्या वैद्यकशास्त्रातील) 'एम.एस.' (MS) होती आणि हा नवीन अभ्यासक्रम एका वेगळ्याच विश्वाचे दरवाजे उघडणारा आहे. वैद्यकीय क्षेत्राने मला उपचार कसे करावेत हे शिकवले; तर येथे मी गुंतागुंतीचे आर्थिक प्रश्न आणि धोरणे कशी हाताळावीत, हे समजून घेण्यासाठी आलो आहे. क्षेत्र वेगळे असले तरी कुतूहल मात्र तेच आहे. मी नेहमीच आवडीने शिकणारा विद्यार्थी राहिलो आहे आणि हे शिकणे कधीच थांबू नये," अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
"पुन्हा एकदा लेक्चर्स, उत्साही ग्रुप डिस्कशन आणि कॉलेजच्या दिवसांमधील ती ओळखीची घाई, पण यावेळी अनुभवाच्या दृष्टीकोनातून. हे ज्ञान माझ्या कामात, महाराष्ट्रात आणि माझ्या देशाच्या सेवेत उपयोगात आणण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
"हे वाचणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला माझी हीच विनंती आहे, कोणतीही पदवी, नोकरी किंवा पद तुम्हाला असे मानण्यास भाग पाडू देऊ नका की तुमचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे. डॉ. आंबेडकरांचा असा विश्वास होता की, "बौद्धिक विकास हेच मानवी अस्तित्वाचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे." जग ज्या वेगाने बदलत आहे, त्या वेगाशी कदाचित वर्गातील शिक्षणही स्पर्धा करू शकणार नाही; त्यामुळे नेहमी जिज्ञासू राहा आणि शिकत राहा," असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.