भूतबाधा, शरीरसुखाची मागणी, सोनं, 15 लाख घेतले अन्...; श्रीरामपूरमधील हादरवणारा प्रकार

Shrirampur Crime News: या बाबासंदर्भातील धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली असून या प्रकरणामध्ये कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...
Shrirampur Crime News: कुणाल जमदाडे, झी 24 तास, अहिल्यानगर: अशोक खरात, राजेद्र गडगे, गणेश शिंदे पाठोपाठ आता अहिल्यानगर जिल्ह्यात अजून एक भोंदूचा पर्दाफाश झालाय. श्रीरामपूर तालुक्यातील एका भोंदू मांत्रिकाचा संतापजनक कारनामा समोर आला आहे. टाकळीभान येथे 'दावल मलिक बाबा'च्या नावाने दरबार भरवणाऱ्या अशोक आढाव या भोंदू मांत्रिकाला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.
श्रीरामपूर शहरातील भोंदू मांत्रिक अशोक आढावकडे पोटाचे दुखणे बरे करण्यासाठी आलेल्या पीडित महिलेला भूतबाधा झाल्याचे सांगून मागील तीन वर्षात या नराधमाने पीडित महिलेकडून सोन्याच्या ऐवजांसह तब्बल 15 ते 16 लाख रुपये उकळले असून मांत्रिक विधीच्या नावाखाली पीडित महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी करत तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याची फिर्याद महिलेने दिली आहे.
भोंदू अशोक आढाव विरोधात फिर्याद दाखल झाल्यावर श्रीरामपूर तालुका पोलिसांनी कारवाई केली आहे. आरोपी भोंदू अशोक आढावविरोधात जादूटोणा विरोधी कायदा व विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करत भोंदू मांत्रिकास बेड्या ठोकल्याची माहिती श्रीरामपूर तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण धनवडे यांनी दिली.
अंधश्रद्धेच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची फसवणूक करणाऱ्या भोंदूंचे जाळे अजूनही ग्रामीण भागात सक्रिय असल्याचे या घटनेतून पुन्हा समोर आले आहे. आजार बरा करण्याच्या बहाण्याने महिलेला मानसिक त्रास देत लाखो रुपये उकळणाऱ्या अशोक आढाव याच्यावर आता कायद्याचा फास आवळला गेला आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून अशा भोंदूंपासून सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आणखी किती भोंदू सक्रिय आहेत याचा शोध पोलिसांनी घेणं गरजेचं आहे.
पवनी तालुक्यातील पिंपळगाव निपाणी येथील हेमदास बावणे महाराजांनी एकाला एक लाखांना फसवल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वीच समोर आला होता. शिवशंकर डोरले यांची मुलगी पळून गेली होती. ती परत यावी म्हणून डोरले यांनी आटापिट केली. पण त्यांना माहिती मिळाली की बावणे महाराज जादूटोणा करून मुलगी परत आणून देतात. डोरले यांनी पिंपळगाव गाठत बावणे महाराज यांची भेट घेतली. महाराजांनी डोरले यांना सांगितले की मी तुमची मुलगी परत आणून देतो त्यासाठी पूजा करावी लागेल इतकाच नाही तर स्टॅम्प पेपरवर लिहून देतो. जर मुलगी परत आली नाही तर तुमचे पैसे परत मिळतील.
महाराजांनी पूजा केली पण मुलगी परत आली नाही. मग डोरले यांनी स्टॅम्प पेपरच्या आधारे भोंदू महाराज यांच्याकडे पैशाची मागणी केली पण महाराजांनी पैसे दिले नाही. डोरले यांनी 'अनिस'कडे धाव घेतली. अनिशने महाराज यांची भेट घेत त्यांचा भांडाफोड केला आहे. आता या प्रकरणी अड्याळ पोलिसांनी चौकशी करत भोंदू महाराज विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यात आणखी महाराजांनी किती लोकांना फसवल त्याचा देखील तपास पोलीस करत आहेत.