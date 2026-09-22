/मुंबईतून कोकणात पोहोचणे आता सोप्पे होणार; भाऊचा धक्का ते दिवेआगर थेट जलप्रवास, कसा असेल प्रकल्प?

मुंबई ते कोकण प्रवास दिवसेंदिवस खडतरच होत चालला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळं यंदाही गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना प्रचंड वाहतुक कोंडीचा सामना करावा लागतो. तसंच, रेल्वे मार्गे कोकणात जायचं म्हटलं तरी तिकीट मिळवण्यासाठी खूपच धडपड करावी लागते. कोकणात रो-रो सेवा सुरू करण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासून होतेय. पण आता या मागणीला यश येण्याची शक्यता आहे.
मुंबई ते दिवेआगर रो-रो सेवा सुरू होणार आहे. दिवेआगर येथील जेट्टीला मंजुरी देण्यात आली आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली आहे. त्यामुळं या रो-रोमुळं भाऊचा धक्का ते दिवेआगर थेट जलप्रवास करता येणार आहे. तसंच, प्रवाशांना थेट वाहनंही नेता येणार आहेत.
कोकणात पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी ही महत्त्वाची आणि मोठी बातमी आहे. मुंबईतून आता थेट आपल्या वाहनासह श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर गाठण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. मुंबईच्या भाऊचा धक्का ते दिवेआगर अशी रो-रो सेवा सुरू करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून, यासाठी दिवेआगर येथील जेट्टीला मंजुरी मिळाल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली आहे.
या सेवेमुळे मुंबईहून कोकणात येणाऱ्या पर्यटकांना रस्ते वाहतुकीसोबतच जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, आपले वाहन थेट रो-रो सेवेतून घेऊन पर्यटकांना दिवेआगरपर्यंत जाता येणार आहे. त्यामुळे मुंबई आणि दिवेआगरमधील पर्यटन कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. दिवेआगरच्या पर्यटनाला यामुळे नवी दिशा मिळणार असून पर्यटकांसाठी प्रवास अधिक सोयीस्कर करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कोकण रेल्वे मार्गावरील मध्य रेल्वेचे असलेल्या महत्त्वाच्या रोहा रेल्वे स्थानकाचा आता चेहरा मोहरा बदलणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल 55 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून लवकरच या कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री यांच्या उपस्थितीत करण्यात येणार असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधा विमान तळाच्या धर्तीवरती पुरविण्यात येणार असल्याने कोकणातील हे पहिले आणि एकमेव रेल्वे स्थानक ठरणार आहे.