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मुंबईतून कोकणात पोहोचणे आता सोप्पे होणार; भाऊचा धक्का ते दिवेआगर थेट जलप्रवास, कसा असेल प्रकल्प?

मुंबई ते दिवेआगर रो-रो सेवा सुरू होणार असल्याची माहिती खासदार सुनील तटकरे यांनी दिली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:42 AM IST
मुंबईतून कोकणात पोहोचणे आता सोप्पे होणार; भाऊचा धक्का ते दिवेआगर थेट जलप्रवास, कसा असेल प्रकल्प?
Image Credit: shrivardhan to mumbai ro ro ferry gets approval likely to start mp sunil tatkare says

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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