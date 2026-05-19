/27 एप्रिललाच लागला शुभमच्या हातात NEET चा पेपर! उत्तर प्रदेश - हरियाणा यांच्यापर्यत पोहोचली प्रश्नपत्रिका

नीट पेपरफुटी प्रकरणामधील एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे, पेपर परीक्षेच्या अनेक दिवस आधीच नाशिकच्या शुभम खैरनारच्या हातात पडल्याची माहिती आहे. हे नक्की काय प्रकरण आणि शुभन खैरनारच्या हाती कसा पेपर लागला यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
नीट पेपरफुटी प्रकरणातली आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.. पेपरफुटी प्रकरणानं देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावलं, तोच पेपर परीक्षेच्या अनेक दिवस आधीच नाशिकच्या शुभम खैरनारच्या हातात पडल्याची माहिती आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत, नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे मुळ हे नाशिकमध्ये असल्याचे समोर आले होते. कारण 27 एप्रिललाच नीटचा पेपर फुटल्याची माहिती समोर आली होती, या प्रकरणातील संशयित आरोपी शुभम खैरनारच्या हातात नीटचा पेपर 27 तारखेलाच फुटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली होती.
प्रश्नपत्रिका हाती लागताच शुभमने थेट उत्तर प्रदेशातील कनेक्शनशी संपर्क साधला. तिथूनच या काळ्या बाजाराचा श्रीगणेशा झाला. पेपर कुठून कसा गेला? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार शुभमच्या माध्यमातून हा पेपर हरियाणातील एका व्यक्तीकडे गेला अशी माहिती समोर आली होती. हरियाणाच्या व्यक्तीनं पेपर राजस्थानच्या सिक्करमध्ये पोहोचवला. दरम्यान हे आरोपी टेलिग्रामच्या माध्यमातून एकमेकांच्या संपर्कात होते असे चौकशींमध्ये समोर आले आहे. 27 ते 30 एप्रिल दरम्यान 15 ते 20 लाख रूपयांना हा पेपर विकला गेला असा खुलासा झाला आहे.
3 मे पूर्वीच पेपरची विक्री पूर्ण झाल्याचा संशय सीबीआयला आहे, तसंच ज्यावेळी यंत्रणा गाफील होत्या, त्यावेळी शुभम खैरनार नाशिकबाहेर होता. नाशिक-अहिल्यानगर-पुणे असा या पेपरचा प्रवास झाला. यावेळी शुभमनं कोणाकोणाच्या भेटीगाठी घेतल्या? आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार नेमके कोणाच्या खात्यातून झालेत? याचा शोध आता सीबीआय घेत आहे. दरम्यान या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करण्यासाठी शुभमकडून प्रयत्न करण्यात आले होते, शुभमनं मोबाईलमधील सर्व चॅट्स डिलीट केले होते, मात्र या प्रकरणात तपास यंत्रणा अॅक्शन मोडवर आहेत. त्यामुळे तपासातून आणखीन धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
नीट पेपरफुटीनं देशभरात खळबळ उडाली, या पेपरफुटीचं केंद्र आता नाशिक असल्याचं समजतंय. कारण नाशकातून हा पेपर फुटून तो देशभरात पसरला आणि याचा मुख्यसूत्रधार शुभम खैरनारच असल्याचं आता जवळजवळ निश्चित झालं आहे.