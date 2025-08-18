English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Siddharth Jadhav: सिद्धार्थने आपल्या कृतीने आमचं मन जिंकलंय असे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 18, 2025, 03:27 PM IST
VIDEO: नवनीत राणा राज ठाकरेंविषयी बोलताच फिरवली पाठ, सिद्धार्थ जाधवच्या कृतीचं नेटकऱ्यांकडून होतंय कौतुक!
सिद्धार्थ जाधव

Siddharth Jadhav: सध्या सोशल मीडियात एक व्हिडीओ प्रमाणात व्हायरल होतोय. ज्यात नेटकरी मराठी अभिनेता सिद्धार्थ जाधवचं कौतुक करतायत. सिद्धार्थने आपल्या कृतीने आमचं मन जिंकलंय असे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अमरावती येथील दहीहंडी कार्यक्रमादरम्यान खासदार नवनीत राणा यांनी आयोजित केलेल्या दहीहंडी उत्सवातला हा व्हिडीओ आहे. असं नेमकं काय आहे या व्हिडीओत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

सिद्धार्थ जाधवचं होतंय कौतुक

महाराष्ट्रात सध्या मराठी-अमराठी वाद पाहायला मिळतोय. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आक्रमक भूमिका घेताना दिसतायत. यावरुन विरोधक त्यांच्यावर निशाणादेखील साधतायत. याच पार्श्वभूमीवर दहीहंडीचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. यात नवनीत राणांनी राज ठाकरेंवर नाव न घेता टीका केल्यानंतर अभिनेता सिद्धार्थ जाधवने पाठ फिरवल्याचे व्हिडीओत दिसतंय. सिद्धार्थच्या या कृतीचे नेटकऱ्यांकडून कौतुक होतंय. 

'भाषेचा वाद पेटवून आपली राजकीय पोळी भाजतायत'

17 ऑगस्ट 2025 रोजी नवाते चौकात युवा स्वाभिमान पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या संयुक्त विद्यमाने दहीहंडीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या भव्य दहीहंडी स्पर्धेत संपूर्ण विदर्भातून गोविंदा पथके सहभागी झाली होती. आमदार रवी राणा आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांनी या उत्सवाचे आयोजन केले होते, ज्यामुळे अमरावतीत उत्साहाचे वातावरण होते. यावेळी मंचावर अभिनेता सिद्धार्थ जाधव उपस्थित होता. नवनीत राणा यांनी मंचावरुन भाषण करताना आपल्या भाषणात मराठीच्या मुद्द्यावरुन नाव न घेता राज ठाकरेंवर टीका केली. काही राजकीय नेते फक्त भाषेचा वाद पेटवून आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. असे नवनीत राणा यांनी म्हटले. 

सिद्धार्थ जाधवने फिरवली मंचाकडे पाठ

नवनीत राणा हे विधान करत असताना अभिनेता सिद्धार्थ जाधव मंचाकडे पाठ करुन मागच्या बाजुला जाताना दिसला. यामुळे उपस्थितांमध्ये चर्चांना उधाण आले. सिद्धार्थ जाधव हा कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणा म्हणून उपस्थित होता. आपण नाराज होऊन पाठ फिरवली? की दुसऱ्या कोणत्या कारणासाठी मागे गेलो यावर सिद्धार्थ जाधवकडून कोणते स्पष्टीकरण आले नाही. असे असले तरी सिद्धार्थ जाधवने अनेकदा राज ठाकरेंच्या भूमिकेला समर्थन दिले आहेत. त्यामुळे तो नाराज होऊन मागे फिरला असावा असं नेटकरी म्हणतायत आणि त्याचं कौतुक करतायत. 

सांस्कृतिक उत्सवाला राजकीय रंग

सिद्धार्थला राजकीय वादात अडकायचे नव्हते, आणि त्याने आपली कलाकार म्हणून असलेली तटस्थ भूमिका जपण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती सूत्रांकडून कळतेय. या व्हिडीओने सोशल मीडियावरही खळबळ माजवली आहे. काहींनी सिद्धार्थच्या निर्णयाचे समर्थन केले, तर काहींनी त्याला राजकीय दबावाखाली घेतलेला निर्णय म्हणून पाहिले. दहीहंडी हा सांस्कृतिक उत्सव असला तरी, अमरावतीत राजकीय नेत्यांनी त्याला राजकीय रंग दिल्याची टीका यानिमित्ताने झाली. यापूर्वीही नवनीत राणा यांनी राज ठाकरे यांच्यावर टीका केली होती, विशेषत: हिंदुत्व आणि स्थानिक मुद्द्यांवरून, ज्याचा उल्लेख त्यांनी यंदाच्या निवडणूक प्रचारातही केला होता. हा वाद अमरावतीच्या राजकीय वातावरणात नवीन तणाव निर्माण करणारा ठरतोय. सिद्धार्थ जाधव याच्या कृतीने या घटनेला अधिकच प्रसिद्धी मिळाली, आणि येत्या काळात याचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

FAQ 

प्रश्न: अमरावतीच्या दहीहंडी कार्यक्रमात सिद्धार्थ जाधवने नेमके काय केले, ज्यामुळे त्याचे कौतुक होत आहे?

उत्तर: अमरावतीच्या दहीहंडी कार्यक्रमात नवनीत राणा यांनी मराठी-अमराठी वादावरून राज ठाकरेंवर नाव न घेता टीका केली. त्यावेळी मंचावर उपस्थित असलेला अभिनेता सिद्धार्थ जाधव पाठ फिरवून मागच्या बाजूला गेला. या कृतीमुळे नेटकऱ्यांनी त्याला राज ठाकरेंच्या समर्थनार्थ आणि तटस्थ भूमिका जपणारा कलाकार म्हणून कौतुक केले आहे.

प्रश्न: दहीहंडीच्या कार्यक्रमात नवनीत राणा यांनी काय विधान केले, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला?

उत्तर: नवनीत राणा यांनी आपल्या भाषणात मराठीच्या मुद्द्यावरून नाव न घेता राज ठाकरेंवर टीका केली. त्या म्हणाल्या की, काही राजकीय नेते फक्त भाषेचा वाद पेटवून आपली राजकीय पोळी भाजत आहेत. या विधानामुळे उपस्थितांमध्ये चर्चा सुरू झाली आणि सिद्धार्थ जाधवच्या कृतीने या वादाला अधिक प्रसिद्धी मिळाली.

प्रश्न: सिद्धार्थ जाधवच्या कृतीमागील कारण काय असावे, आणि त्यावर नेटकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया आहेत?

उत्तर: सिद्धार्थ जाधवने नवनीत राणा यांच्या भाषणादरम्यान मंचाकडे पाठ करून मागे जाण्याची कृती केली. सूत्रांनुसार, सिद्धार्थला राजकीय वादात अडकायचे नव्हते आणि त्याने कलाकार म्हणून तटस्थ भूमिका जपण्याचा प्रयत्न केला. नेटकऱ्यांनी याला राज ठाकरेंच्या समर्थनार्थ कृती मानून त्याचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी याला राजकीय दबावाखालील निर्णय म्हणून पाहिले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

