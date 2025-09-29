English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राज्यातील पुरग्रस्तांसाठी सिद्धिविनायक मंदिराकडून 100000000 मदत जाहीर

महाराष्ट्रात सध्या पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना मदत म्हणून सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाकडून मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 29, 2025, 05:29 PM IST
राज्यातील पुरग्रस्तांसाठी सिद्धिविनायक मंदिराकडून 100000000 मदत जाहीर
Maharashtra Flood Situation

महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागात मुसळधार पावसामुळे 11500 हून अधिक लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. या भागातील धाराशिव जिल्ह्यात पावसाशी संबंधित घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला. छत्रपती संभाजीनगरमधील हर्सूल मंडळात 24 तासांत सर्वाधिक 196 मिमी पाऊस पडला, तर वैजापूर तालुक्यातील शिवूर आणि बोरसर मंडळात 189.25 मिमी पाऊस पडला. मराठवाड्यात पूरस्थिती अतिशय भयानक आहे. अशावेळी  मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांना मंदिरांकडून मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

न्यासा करणार मदत 

सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाकडून राज्यातील पुरग्रस्तांसाठी दहा कोटींच्या मदतीची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे. सिद्धिविनायक न्यासाचे खजिनदार पवन त्रिपाठींकडून मदतीची घोषणा जाहीर केली आहे. 

काय म्हणाले खजिनदार?

सिद्धिविनायकसह शिर्डी आणि शेगांव संस्थांकडून देखील मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीत देणगी जाहीर केली आहे. तसेच राज्यभरातील पूरपरस्थितीचा विचार करून साताऱ्यातील  छत्रपती राजघराणे दसरा उत्सव साधेपणाने साजरा करणार आहेत. सीमोलंघन सोहळा साध्या पद्धतीने साजरा करून यावर्षीचा खर्च पूरग्रस्तांसाठी वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची आढावा बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पूर परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला आणि प्रशासनाला मदत आणि बचाव कार्य जलद करण्याचे निर्देश दिले आणि मराठवाडा भागात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसात नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित केली. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव, परभणी आणि सोलापूर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जायकवाडी धरणातून पाणी सोडल्यामुळे गोदावरी नदीतील पाण्याची पातळी वाढल्याने, विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर बनली आहे. सखल भागात राहणाऱ्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. जायकवाडी धरणाचे सर्व 27 दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. गोदावरी नदीच्या वरच्या भागात असलेल्या नाशिकमध्ये मुसळधार पाऊस पडत असल्याने परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.

हवामान खात्याकडून रेड अलर्ट

हवामान खात्याने रविवार आणि सोमवारी जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करत 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. बीड जिल्ह्यात पुराची शक्यता वर्तवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी 'दवंडी' (ढोल वाजवून विशेष घोषणा) जारी केली आहे. लष्कर आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) पथकांनाही सज्ज ठेवण्यात आले आहे.

20 सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे मराठवाडा प्रदेशाला पुराचा तडाखा बसला आहे, ज्यामुळे हजारो हेक्टरवरील पिके, घरे आणि रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे आणि सखल रस्ते आणि पूल पाण्याखाली गेले आहेत. सोलापूरमध्येही मुसळधार पाऊस झाला आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra floodsMarathwada RainHeavy rainfall IndiaFlood evacuationMaharashtra disaster

इतर बातम्या

राज्यातील पुरग्रस्तांसाठी सिद्धिविनायक मंदिराकडून 100000000...

महाराष्ट्र बातम्या