चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ, अडीच लाखांचा आकडा ओलांडला

जळगावच्या सुवर्णनगरी चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत चांदीचा दर स्थिर होता. चांदीच्या दरात कोणतेही बदल गुरुवारपर्यंत झाले नव्हते. पण त्यानंतर चांदीच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळाली. चांदीच्या दराने तुफान घोडदौड करत तब्बल 2 लाख 57 हजार 500 रुपयांचा आकडा गाठला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे चांदी नव्या वर्षात तीन लाखांचा टप्पा गाठतोय की काय अशी चर्चा सुरु आहे.
जळगावच्या सराफा बाजाराच चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. चांदीच्या दराने अडीच लाखांचा आकडा ओलांडला आहे. चांदीच्या दरात तब्बल 20 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीचे दर जीएसटीसह 2 लाख 57 हजार 500 रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे अनेकजण चांदी खरेदीपेक्षा चांदी मोडीत काढण्यावर भर देतात. मोडीत काढल्यामुळे चांदीला चांगलाच दर मिळत आहे.
गुरुवारी चांदीचा दरात कोणताच बदल झाला नाही. पण शुक्रवारी चांदीच्या दरात 10 हजार 500 रुपयांनी वधारली आहे. त्यामुळे चांदी 2 लाख 32 हजार 500 रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे सकाळी शनिवारी चांदीच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळाली आहे. चांदी तब्बल 20 हजार रुपयांनी महागली आहे.
आतापर्यंत चांदी जवळपास 70 हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक किलो चांदीचा दर 180000 रुपये होता. तर 29 नोव्हेंबर रोजी चांदीचा भाव 174000 रुपये होता. मात्र डिसेंबर महिन्यात चांदीच्या दरात मोठा बदल पाहायला मिळाला. 10 डिसेंबर रोजी चांदीचा दर 188000 रुपये इतका होता. चांदी अडीच लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.
देशात सोन्याच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. २७ डिसेंबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १४०,१८० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईतही हा भाव प्रति १० ग्रॅम १.४० लाख रुपयांच्या पुढे गेला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट प्राईस प्रति औंस ४,५३०.४२ डॉलर्सच्या नवीन शिखरावर पोहोचला आहे. या वर्षी आतापर्यंत देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत ८०.२४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आणखी वाढ अपेक्षित आहे. अनेक विश्लेषकांनी पुढील वर्षीही सोन्याच्या किमती वाढत राहतील असा अंदाज वर्तवला आहे.