Marathi News
चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ, अडीच लाखांचा आकडा ओलांडला

Silver Price Today : जळगावच्या सराफा बाजारात चांदीच्या दराने विक्रम मोडले आहेत. चांदीच्या दरात तब्बल 20 हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. पाहा काय आहेत आजचे चांदी आणि सोन्याचे दर?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 27, 2025, 03:57 PM IST
जळगावच्या सुवर्णनगरी चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. आतापर्यंत चांदीचा दर स्थिर होता. चांदीच्या दरात कोणतेही बदल गुरुवारपर्यंत झाले नव्हते. पण त्यानंतर चांदीच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळाली. चांदीच्या दराने तुफान घोडदौड करत तब्बल 2 लाख 57 हजार 500 रुपयांचा आकडा गाठला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे चांदी नव्या वर्षात तीन लाखांचा टप्पा गाठतोय की काय अशी चर्चा सुरु आहे. 

जळगावच्या सराफा बाजाराच चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. चांदीच्या दराने अडीच लाखांचा आकडा ओलांडला आहे. चांदीच्या दरात तब्बल 20 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीचे दर जीएसटीसह 2 लाख 57 हजार 500 रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे अनेकजण चांदी खरेदीपेक्षा चांदी मोडीत काढण्यावर भर देतात. मोडीत काढल्यामुळे चांदीला चांगलाच दर मिळत आहे. 

गुरुवारी चांदीचा दरात कोणताच बदल झाला नाही. पण शुक्रवारी चांदीच्या दरात 10 हजार 500 रुपयांनी वधारली आहे. त्यामुळे चांदी 2 लाख 32 हजार 500 रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे सकाळी शनिवारी चांदीच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळाली आहे. चांदी तब्बल 20 हजार रुपयांनी महागली आहे. 

आतापर्यंत चांदी जवळपास 70 हजार रुपयांनी वाढ झाली आहे. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक किलो चांदीचा दर 180000 रुपये होता. तर 29 नोव्हेंबर रोजी चांदीचा भाव 174000 रुपये होता. मात्र डिसेंबर महिन्यात चांदीच्या दरात मोठा बदल पाहायला मिळाला. 10 डिसेंबर रोजी चांदीचा दर 188000 रुपये इतका होता. चांदी अडीच लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. 

सोन्याचा दर 

देशात सोन्याच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. २७ डिसेंबर रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १४०,१८० रुपयांवर पोहोचला. मुंबईतही हा भाव प्रति १० ग्रॅम १.४० लाख रुपयांच्या पुढे गेला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा स्पॉट प्राईस प्रति औंस ४,५३०.४२ डॉलर्सच्या नवीन शिखरावर पोहोचला आहे. या वर्षी आतापर्यंत देशांतर्गत बाजारात सोन्याच्या किमतीत ८०.२४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आणखी वाढ अपेक्षित आहे. अनेक विश्लेषकांनी पुढील वर्षीही सोन्याच्या किमती वाढत राहतील असा अंदाज वर्तवला आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Silver pricesilver price hikeJalgaon Sarafa ratesilver price hike 20 thousandचांदीचा उच्चांक

