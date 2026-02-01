English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Silver Rates 1st Feb 2026: बापरे... चांदीचे दर तब्बल 91 हजारांनी उतरले; आज चांदीची किंमत किती, पाहिलं का?

Silver Price Collapse Today Rates: सातत्याने मागील काही काळापासून चांदीचे दर वाढत असतानाच चांदीच्या दराने सोन्याच्या दरालाही मागे टाकलं होतं. चांदीच्या दरांमध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर आता चांदीला पुन्हा उतरती कळा लागली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 1, 2026, 10:53 AM IST
Silver Rates 1st Feb 2026: बापरे... चांदीचे दर तब्बल 91 हजारांनी उतरले; आज चांदीची किंमत किती, पाहिलं का?
चांदीच्या दरात मोठी घसरण (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Silver Price Collapse Today Rates: जळगाव येथील सुवर्ण बाजारात गुरुवारी चांदीने भावाचा उच्चांक गाठत 'जीएसटी'सह प्रतिकिलो चार लाखांवर पोहोचलेली. तर सोने (प्रति दहा ग्रॅम) एक लाख 83 हजार रुपयांवर पोहोचले होते. आतापर्यंतचा भावाचा हा ऐतिहासिक उच्चांक होता. मात्र गेल्या दोन दिवसांत (30 व 31 जानेवारी) हा वाढलेला भाव कमी झाला आहे. दोन दिवसांत चांदीच्या भावात तब्बल 90 हजार 900 रुपयांची (प्रती किलो) तर सोन्यात 18 हजार 900 रुपयांची (प्रतिदहा ग्रॅम) घट झाली आहे.

तीन लाख 92 हजारांवर

चांदीच्या भावात गुरुवारी (ता.29) 24 हजारांची वाढ होऊन ती विनाजीएसटी तीन लाख 92 हजारांवर पोचली होती. 'जीएसटी' सह चांदी प्रतिकिलो चार लाख तीन हजारांवर पोहोचली होती. चांदीच्या भावात शुक्रवारी (ता.30) 42 हजारांची मोठी घट झाली त्यामुळे ती तीन लाख 92 हजारांवरून तीन लाख 50 हजारांवर (विनाजीएसटी) पोहोचली होती.

47 हजारांची घट

'जीएसटी' सह चांदी तीन लाख 60 हजारांपर्यंत खाली आली आहे. आज पुन्हा चांदीच्या भावात 47 हजारांची घट झाली. दोन दिवसांत एकूण 90 हजार 900 रुपयांची घट झाली आहे. आज चांदी जीएसटी'सह 3 लाख 12 हजार 900 (प्रती किलो) रुपयांवर पोचली आहे. सोन्याच्या भावात गुरुवारी (ता.२९) 13 हजार 700 रुपयांची वाढ होऊन ते विना जीएसटी एक लाख 77 हजार 700 रुपयांवर पोहोचले होते.

अंतरराष्ट्रीय बाजारात दर पडल्याने दर उतरले

शुक्रवारी, 30 जानेवारी रोजी स्पॉट चांदीच्या किंमतीमध्ये 37 टक्क्यांनी घसरण झाली. ही चांदीच्या किंमतीत एका दिवसात झालेली सर्वात मोठी घसरण आहे. वायदा बाजारातील किंमती 31 टक्क्यांनी कोसळल्या. यापूर्वी मार्च 1980 मध्ये एवढी मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 120 अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर, चांदीची किमत काल रात्री एकाच सत्रात 84 डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे.

परिस्थिती चिंताजनक

अमेरिकेतील चांदी-संबंधित ईटीएफची (ETFs) परिस्थिती अधिकच चिंताजनक असल्याचं दिसून येत आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक बाजारावर झाला आहे. प्रोशेअर्स अल्ट्रा सिल्व्हर ईटीएफची किमत एकाच ट्रेडिंग सत्रात 60 टक्क्यांनी कोसळली, तर आयशेअर्स सिल्व्हर ट्रस्ट ईटीएफ 29 टक्क्यांनी घसरला. या दोन्ही फंडांसाठी तो आतापर्यंतचा हा सर्वात वाईट दिवस ठरला. या विक्रीमागे अनेक घटक कारणीभूत ठरले.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

