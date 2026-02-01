Silver Rates 1st Feb 2026: बापरे... चांदीचे दर तब्बल 91 हजारांनी उतरले; आज चांदीची किंमत किती, पाहिलं का?

Silver Price Collapse Today Rates: जळगाव येथील सुवर्ण बाजारात गुरुवारी चांदीने भावाचा उच्चांक गाठत 'जीएसटी'सह प्रतिकिलो चार लाखांवर पोहोचलेली. तर सोने (प्रति दहा ग्रॅम) एक लाख 83 हजार रुपयांवर पोहोचले होते. आतापर्यंतचा भावाचा हा ऐतिहासिक उच्चांक होता. मात्र गेल्या दोन दिवसांत (30 व 31 जानेवारी) हा वाढलेला भाव कमी झाला आहे. दोन दिवसांत चांदीच्या भावात तब्बल 90 हजार 900 रुपयांची (प्रती किलो) तर सोन्यात 18 हजार 900 रुपयांची (प्रतिदहा ग्रॅम) घट झाली आहे.
चांदीच्या भावात गुरुवारी (ता.29) 24 हजारांची वाढ होऊन ती विनाजीएसटी तीन लाख 92 हजारांवर पोचली होती. 'जीएसटी' सह चांदी प्रतिकिलो चार लाख तीन हजारांवर पोहोचली होती. चांदीच्या भावात शुक्रवारी (ता.30) 42 हजारांची मोठी घट झाली त्यामुळे ती तीन लाख 92 हजारांवरून तीन लाख 50 हजारांवर (विनाजीएसटी) पोहोचली होती.
'जीएसटी' सह चांदी तीन लाख 60 हजारांपर्यंत खाली आली आहे. आज पुन्हा चांदीच्या भावात 47 हजारांची घट झाली. दोन दिवसांत एकूण 90 हजार 900 रुपयांची घट झाली आहे. आज चांदी जीएसटी'सह 3 लाख 12 हजार 900 (प्रती किलो) रुपयांवर पोचली आहे. सोन्याच्या भावात गुरुवारी (ता.२९) 13 हजार 700 रुपयांची वाढ होऊन ते विना जीएसटी एक लाख 77 हजार 700 रुपयांवर पोहोचले होते.
शुक्रवारी, 30 जानेवारी रोजी स्पॉट चांदीच्या किंमतीमध्ये 37 टक्क्यांनी घसरण झाली. ही चांदीच्या किंमतीत एका दिवसात झालेली सर्वात मोठी घसरण आहे. वायदा बाजारातील किंमती 31 टक्क्यांनी कोसळल्या. यापूर्वी मार्च 1980 मध्ये एवढी मोठी घसरण पाहायला मिळाली होती. या आठवड्याच्या सुरुवातीला 120 अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त विक्रमी पातळी गाठल्यानंतर, चांदीची किमत काल रात्री एकाच सत्रात 84 डॉलर्सपर्यंत घसरली आहे.
अमेरिकेतील चांदी-संबंधित ईटीएफची (ETFs) परिस्थिती अधिकच चिंताजनक असल्याचं दिसून येत आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक बाजारावर झाला आहे. प्रोशेअर्स अल्ट्रा सिल्व्हर ईटीएफची किमत एकाच ट्रेडिंग सत्रात 60 टक्क्यांनी कोसळली, तर आयशेअर्स सिल्व्हर ट्रस्ट ईटीएफ 29 टक्क्यांनी घसरला. या दोन्ही फंडांसाठी तो आतापर्यंतचा हा सर्वात वाईट दिवस ठरला. या विक्रीमागे अनेक घटक कारणीभूत ठरले.