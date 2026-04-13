कोकणातील एका छोट्याशा गावाने घेतला मोठा निर्णय! संपूर्ण महाराष्ट्र चर्चा

Asalde Village Konkan : महाराष्ट्र हे झपाट्याने विकसीत होत असलेले राज्य बनले आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये मोठी विकासकामे होत आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात मालमत्तांची मागणी वाढली आहे. पर राज्यांतील अनेक उद्योजक तसेच कंपन्या महाराष्ट्रात जमीन खरेदी करत आहेत. कोकणात मालमत्तांना मोठी मागणी आहे. अनेकांनी कोकणात जमीनी घेतल्या आहेत. तर, अनेकजण कोकणात जमीन खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. कोकणातील एका गावाने परप्रांतीयांना जमीन विक्रीस बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील असलदे ग्रामस्थांनी परप्रांतीयांना जमीन विक्रीस बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. गावातील रामेश्वर पावणाई चव्हाटा मंदिरात सरपंच चंद्रकांत डामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्राम सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. कोकणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती बरोबरच पर्यावरण पुरक वातावरण असल्यामुळे बाहेरील राज्यातील काही गुंतवणुक करणाऱ्या कंपन्या, उद्योजक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी करीत आहेत. आगामी काळात गावातील हेक्टरी जमीन विक्री झाल्यास भूमीपुत्र विस्तापित होवू शकतात.
विक्री व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर लढा उभारण्यापेक्षा आपल्या गावाची एकजूट ठेवून अशा जमिन खरेदी विक्री करणाऱ्या परप्रांतीयांना बंदी घालण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. त्यामुळे गाव सभेत बाहेरच्या व्यक्तींना जमीन न विकण्याचा ऐतिहासिक ठराव यावेळी घेण्यात आला. दोडामार्ग तालुक्यातील कोलझर ग्रामपंचायत पाठोपाठ असलदे गावाने घेतलेला हा निर्णय केवळ जमीन व्यवहारांपुरता मर्यादित नसून पर्यावरण संरक्षण, स्थानिक हक्क आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.