Marathi News
दोन महिन्यांपासून बेपत्ता असलेल्या तरुणीबाबत समोर आली धक्कादायक माहिती; सिंधुदुर्गच्या जंगलात...

Sindhudurg Crime News:  कुडाळ तालुक्यातील घावनळे (वायगंणवाडी) येथील दोन ऑगस्टपासून बेपत्ता असलेल्या 17 वर्षीय दीक्षा तिमाजी बागवे या अल्पवयीन मुलीचा घातपात करून तिचा निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपी कुणाल कृष्णा कुंभार याला ताब्यात घेतलं आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 5, 2025, 11:07 AM IST
Sindhudurg Crime News:  कुडाळ तालुक्यातील घावनळे (वायगंणवाडी) येथील दोन ऑगस्टपासून बेपत्ता असलेल्या 17 वर्षीय दीक्षा तिमाजी बागवे हिचा मृतदेह सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. बेपत्ता झाल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यानंतर दीक्षाच्या हत्येचा छडा लागला आहे. तसंच, पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपी कृष्णा कुंभार याला अटक केली आहे. दीक्षाच्या निर्घृण हत्येनंतर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. 

दीक्षा बागवे या अल्पवयीन मुलीचा घातपात करुन निर्घृण खून करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. दीक्षाच्या निर्घृण खून केल्याप्रकरणी आरोपी कुणाल कृष्णा कुंभार याला कुडाळ तालुका न्यायालयाने सहा ऑक्टोबरपर्यंत सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. 

घावनळे गावातील ही मुलगी दोन ऑगस्ट ला कॉलेजला जायला निघाली होती. मात्र त्यानंतर ती घरी आलीच नाही. दीक्षाचा कुठेच तपास लागला नाही तेव्हा कुटुंबीयांनी पोलिसांत धाव घेतली. पोलिसांच्या तक्रारीवरून कुडाळ पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला होता. दोन महिन्यापासून पोलीस आणि नातेवाईक तिचा शोध घेत होते. 

मात्र, तब्बल दोन महिन्यानंतर पोलिसांच्या तपासात या मुलीचा खून कुणाल कुंभार याने केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.  माणगाव खोऱ्यातील गोठोस गावातील जंगलातील एका मांगरात नेऊन गळा दाबून या अल्पवयीन मुलीचा खून कुणालने केल्याची कबूली दिली आहे.

आरोपी कुणाल हा सावंतवाडी येथे आयटीआयमध्ये शिकत होता. गेल्या दीड वर्षांपासून दीक्षा आणि त्याची ओळख होती. कुणालचे दीक्षावर एकतर्फी प्रेम होते. मात्र दीक्षाने त्याला नकार दिला होता. त्यामुळं तो संतापला होता. माझी नाही झाली तर मी तिला कोणाचीच होऊ देणार नाही, असं म्हणत कुणालने तिला निर्घृणपणे संपवलं. एकतर्फी प्रेमातूनच मुलीची हत्या केल्याची कबुली त्याने दिली आहे. 

कुणाल कृष्णा कुंभार याने दीक्षाच्या खुनानंतर लपवून ठेवलेली दोरी, दप्तर, मोबाईल अशा 16 वस्तू पोलिसांनी हस्तगत केल्या आहेत. कुणालने दीक्षाचा गळा दोरीने आवळून तिचा खून केला त्यानंतर वाडोस येथील निर्जन शेतमांगरात लपवून ठेवला होता. 

FAQ 

प्रश्न १: दीक्षा तिमाजी बागवे प्रकरण काय आहे?

उत्तर: कुडाळ तालुक्यातील घावनळे (वायंगणवाडी) येथील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी दीक्षा तिमाजी बागवे ही २ ऑगस्ट २०२५ रोजी कॉलेजला जायला निघाली होती. मात्र ती घरी परतली नाही. दोन महिन्यांनंतर (५८ दिवसांनी) तिचा मृतदेह माणगाव खोऱ्यातील गोठोस गावाजवळील जंगलातील मांगरात सापडला. तिची निर्घृण हत्या झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

प्रश्न २: आरोपी कोण आहे आणि त्याने काय कबूल केले आहे?

उत्तर: आरोपी कुणाल कृष्णा कुंभार (सावंतवाडी येथे आयटीआयमध्ये शिकणारा) हा गोठोस गावातील रहिवासी आहे. त्याने दीक्षावर एकतर्फी प्रेम केले होते, पण दीक्षाने नकार दिला. "ती माझी नाही, तर कुणाचीच होणार नाही" असे म्हणत त्याने तिचा गळा दोरीने दाबून खून केल्याची कबूली दिली आहे. हा गुन्हा एकतर्फी प्रेमामुळे घडला.

प्रश्न ३: घटनाक्रम कसा होता?

उत्तर: २ ऑगस्टला दीक्षा कॉलेजसाठी निघाली. कुटुंबीयांनी ३ ऑगस्टला कुडाळ पोलिसांत बेपत्ता तक्रार दाखल केली. दोन महिन्यांपर्यंत शोध चालू होता. तपासात उघड झाले की, कुणालने तिला जंगलात नेले, गळा दाबला आणि वाडोस येथील निर्जन शेतमांगरात मृतदेह लपवला. प्रथम अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला, नंतर खून प्रकरणात बदलला.

