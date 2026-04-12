English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अजब! कोकणात रखरखत्या उन्हात घरावर कोसळला बर्फाचा गोळा, वजन 5 किलो

Sindhudurga News : डोक्यावर सूर्य आग ओकत असतानाच कोकणात घडलेल्या एका घटनेनं नागरिक हैराणच झाले. भर उन्हात घरावर कोसळला बर्फाचा गोळा ; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आश्चर्यकारक घटना.   

सायली पाटील | Updated: Apr 12, 2026, 08:08 AM IST
अजब! कोकणात रखरखत्या उन्हात घरावर कोसळला बर्फाचा गोळा, वजन 5 किलो
Sindhudurga News : महाराष्ट्रात सध्या उकाडा प्रचंड वाढला असून, या उकाड्यामुळं नागरिकांच्या जीवाची काहिली होताना दिसत आहे. उष्मा प्रचंड वाढत असल्यामुळं हवेची एक झुळूकसुद्धा मोठा दिलासा देताना दिसत आहे. अशा स्थितीत जर अचानकच घरावर बर्फाचा गोळा कोसळला तर? ऐकायलाच हे काहीसं विचित्र वाटत आहे ना? हे कितीही आश्चर्यकारक वाटत असलं तरीही कोकणातील सिंधुदुर्गात अशी घटना घडली आहे, ज्यावर अनेकांचाच विश्वास बसत नाहीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

घरावर कोसळला भला मोठा बर्फाचा गोळा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यातील देवली गावात घडली आश्चर्यकारक घटना.. विजय देऊउलकर यांच्या घरावर कोसळला तब्बल पाच किलोचा बर्फाचा गोळा कोसळला. हा गोळा इतका जास्त वजनाचा होता की, तो घरावर कोसळल्याने घराच्या छपराचे नुकसान झालेय. एकिकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कडक्याच ऊन पडलेलं असतानाच या इतक्या उन्हात बर्फाचा गोळा नेमका आला कोठून? हाच प्रश्न अनेकांना पडत आहे. दरम्यान, हा बर्फाचा गोळा कोसळला तेव्हा त्या खोलीत कोणी नसल्याने सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नाही. (Maharashtra Weather News)

दुपारी दिड वाजता आकाशातून अचानक बर्फाचा तुकडावजा गोळा कोसळला. घराच्या स्वयंपाकघरात आकाशातून पडलेला हा गोळा म्हणजे तब्बल पाच किलोची गारच होती.  ढगाळ वातावरण किंवा कोणतंच पावसाचं चिन्ह नसताना कडक उन्हात ही भली मोठी गार पडल्याने नागरिकांनीही आश्चर्य व्यक्त केलं. ज्यानंतर त्यांनी ही गार नमुना म्हणून फ्रिजमध्ये ठेवली.

कशा तयार होतात गारा? 

गेल्या काही दिवसांपासून अमुक एका ठिकाणी गारपीट झाली, वगैरे वृत्तांमुळं गारांचा उल्लेख सातत्यानं झाल्याचं पाहायला मिळालं. प्रामुख्याने उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला किंवा अवकाळी पावसाच्या वेळी या गारांची निर्मिती होते असं म्हणतात. जमिनीलगतची बाष्पयुक्त हवा खूप उंचावर म्हणजेच साधारण 5 किमीहून अधिक उंच जाते तेव्हा ती गोठणबिंदूच्या खालील थंड हवेच्या संपर्कात येते. तिथं अत्यंत थंड हवेमुळे पावसाच्या थेंबांचे बर्फाच्या लहान गोळ्यांत रूपांतर होते, ज्यांना 'गारा' म्हणतात. गारांचा आकार साधारण बोराइतका किंवा आवळ्याइतका असतो. ज्यामुळं इतकी मोठी वजनाची गार पडणं ही दुर्मिळ घटना ठरते. गारा एकमेकांना चिकटून त्यांचा आकार आणि वजन वाढतं आणि हे वजन पेलण्याची क्षमता नसल्यानं त्या जमिनीवर कोसळतात. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
sindhudurgmaharashtraसिंधुदुर्गमहाराष्ट्रSindhudurg news

