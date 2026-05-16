/आंगणेवाडी जत्रेसारखा कोकणातील सर्वात मोठा देव जैतिर उत्सव; मुंबई,पुणे,कोल्हापूर,बेळगावसह गोव्यातील हजारो भाविक सिंधुदुर्गात दाखल

कोकणाती तुळस येथील प्रसिद्ध श्री देव जैतीर उत्सवाचा शुभारंभ झाला आहे. आंगणेवाडी जत्रेसारखा कोकणातील हा आणखी एक सर्वात मोठा उत्सव आहे. मुंबई,पुणे,कोल्हापूर,बेळगावसह गोव्यातील हजारो भाविक या उत्सवात सहभागी होतात.
Sindhudurg Vengurla Tulas Village Jaitir Dev Yatra Utsav 2026 : आंगणेवाडी जत्रेसारखाच कोकणातील देव जैतिर उत्सव देखील तितकाच लोकप्रिय आहे. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आणि 'दक्षिण कोकणातील नराचा नारायण' म्हणून ख्याती असलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस गावातील श्री देव जैतिर उत्सवाला आजपासून मोठ्या उत्साहात आणि धार्मिक वातावरणात सुरुवात झाली आहे. कोकणातील अत्यंत जागृत आणि महत्त्वाच्या उत्सवांपैकी एक असलेल्या या सोहळ्यासाठी संपूर्ण तुळस नगरी सजली असून भाविकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे..
एकूण 11 दिवस चालणाऱ्या या पारंपरिक आणि भव्य उत्सवात विविध धार्मिक,सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी श्री देव जैतिरच्या दर्शनासाठी आणि उत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी भाविकांची अलोट गर्दी होणार आहे..या ११ दिवसीय भव्य उत्सवाची सांगता अत्यंत पवित्र आणि पारंपरिक अशा 'कवळासाने' होणार आहे.
श्री देव जैतिरवरील अढळ श्रद्धेपोटी केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे, तर मुंबई,पुणे,कोल्हापूर,बेळगाव तसेच शेजारील गोवा राज्यातून हजारो भाविक दरवर्षी तळकोकणात दाखल होतात. चाकरमानी आणि पर्यटकांसाठी हा उत्सव म्हणजे एक मोठी पर्वणीच असते.उत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी मंदिरामध्ये दर्शनासाठी भाविकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे पाहायला मिळाले. 'जय देव जैतिर'च्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला आहे.
उत्सवाच्या 11 दिवसांत दशावतारी नाटके,भजने,कीर्तने आणि स्थानिक कलाकारांचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत.मंदिर व्यवस्थापन आणि ग्रामस्थांच्या वतीने भाविकांसाठी चोख व्यवस्था ठेवण्यात आली असून,पिण्याचे पाणी,महाप्रसाद आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक नियोजन करण्यात आले आहे. तळकोकणातील या पारंपरिक लोकोत्सवामुळे तुळस गावात दिवाळीसारखे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून,पुढील अकरा दिवस हा परिसर भक्तीरसात न्हाऊन निघणार आहे.
नराचा नारायण म्हणजेच माणसाचा देव होऊन सर्व भाविकांचा रक्षण करणारा अशी श्री देव जैतीराची ख्याती आहे. दक्षिण कोकणातील अत्यंत जागृत देवस्थान म्हणून श्री देव जैतीर प्रसिद्ध आहे. जैतीर उत्सवा दिवशी डोक्यावर सोन्या-चांदीच्या तुऱ्यांनी शृंगारलेले श्री देवाचे रुपडे बांधून उजव्या हातात तलवार व डाव्या हातात कुचा (मोराच्या पिसाचा झुबका) घेऊन जैतीराची देवरूपी व्यक्ती सातेरी, रवळनाथ व भूतनाथ या तरंग देवता यांसह ढोलताशा अशा वाद्यांच्या नादघोषात श्री देव जैतीर देवालयासमोर येतात. तेव्हा मांडावर जैतीरा च्या देवरूपाचे दर्शन होते.
मंदिरासमोर मांडावर मानाप्रमाणे मानकरी तलवार व कुचासह श्री देव जैतीराचे रुपडे घेऊन खेळ केले जातात. यानंतर सायंकाळी अवसारी जैतीर व तरंग देवता मांडावर खेळ करून पारंपरिक धार्मिक विधी करून पुन्हा देवघरात परततात. महोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी श्री देव जैतीर अवसर नजीकच्या सर्व देवळात जाऊन देवांची भेट घेतो. यावेळी श्री देव बोलता झाल्यावर लोकांची पडस्थळे, सुखदुःखविषयक प्रश्नांचा उलगडा करून घेतला जातो. तसेच भूतपिशाच्च बाधा झालेल्या लोकांना या बाधेपासून मुक्त केले जाते. पाचव्या दिवशीपासून दररोज जैतीर देव ढोलताश्यांच्या गजरासह संपूर्ण तुळस गावात कवळासा पर्यंत रात्री प्रत्येकाच्या घरी दर्शन देतो. यावेळी प्रत्येक घरातील लहानथोर मंडळी देवाची पूजा करून नैवेद्य दाखवतात व आशीर्वाद घेतात. यानंतर ११ दिवसांनी कवळास उत्सवाने या जैतीर उत्सवाची सांगता होते.
जैतीर हा तुळस गावचे ग्रामदैवत असून तुळस गावात श्री देव जैतीराला ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. गावात ‘जैते परब’ या नावाचे महापुरुष होते. ते दांडपट्टा व तलवार बहाद्दर शूरवीर होते. त्यामुळे सावंतवाडी संस्थानच्या सरकारने त्यांची एका गडावर किल्लेदार म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांच्या एकुलत्या एक मुलीचे लग्न झाले होते. सुभेदारीवरून येत असताना आपल्या मुलीला माहेरी आणावी. या इराद्याने ते तिच्या सासरी गेले. परंतु सोबत महिला नसल्याने मुलीच्या सासरच्या मंडळींनी तिला बापाबरोबर पाठविण्यास नकार दिला. यावेळी त्यांनी पुन्हा तुळस मुक्कामी येऊन आपल्यासोबत गावचा नागल महार व कुळंबिण सोबत घेतले व पुन्हा मुलीच्या सासरी जाण्यास निघाले, वाटेत त्यांची रांगणा घाटात भिल्ल लोकांशी गाठ पडली. बरोबरची कुळंबीण व तिच्या अंगावरचे दागिने पाहून तिला पळवून नेण्याच्या इराद्याने भिल्लांनी त्या तिघांना वेढले.
दोघांमध्ये चकमक उडाली. जैतोबानी आपल्या धारधार तलवारीने बऱ्याच भिल्लांना कंठस्नान घातले. तलवारीपुढे आपला बचाव लागत नाही, हे पाहून काही भिल्ल रानात पळाले व झाडाआड लपून ते तिरकामट्यानी बाण सोडू लागले. या बेरडांच्या गनिमी काव्यापुढे जैतोबांचा इलाज चालेना. अशा परिस्थितीत सोबतच्या कुळंबीणीस बाण लागून ती गतप्राण झाली. तर एक बाण जैतोबांच्या डोक्यास लागून ते घायाळ झाले. त्यांची असहाय स्थिती पाहून भिल्ल दागिने घेऊन पसार झाले. यावेळी नागल महाराने आपल्या धन्याच्या डोकीस पट्टी बांधून आपल्या पाठीवर घेतले व तो तुळस गावी येण्यास निघाला. नागल महाराने जखमी धन्याला घेऊन पहिला मुक्काम नारूरला केला.
नारूरच्या सुद्रीक या आडनावाच्या एका गृहस्थांनी जैतोबांना आपल्या घरी नेऊन सुश्रूषा केली. परंतु बाणाने झालेली जखम तीव्र असल्याने त्यांचा प्राण वाचण्याची आशा दुरावली, जैतोबांची पत्नी, नातेवाईक व इतर लोक नारुरला आले. वैशाख वद्य १४ रोजी या शूरवीराचे देहावसान झाले. त्याच दिवशी त्यांनी सुद्रीक यांच्या अंगी संचार केला. आपले अंत्यसंस्कार वगैरेबाबत सूचना दिल्या. या सूचनांप्रमाणे आज नारूर व तुळस गावी देवपण चालते. नारुरला गेलेल्या तुळसच्या लोकांनी जैतोबाचे शव तुळस गावी आणून समाधी बांधली आज तेथे भव्यदिव्य असे मंदिर उभे आहे व मंदिरासमोर नागल महाराचे पाषाण स्थानापन्न आहे. नराचा नारायण होऊन तुळस पंचायतन देवस्थानची सूत्रे सांभाळणारे कोकणातील हे एकमेव देवस्थान आहे.