लाथ मारली अन् कोटींचा बंधारा ढासळला! शिबदरा बंधाऱ्याचा बोगस कारभार

महाराष्ट्रामध्ये पाऊसाची सुरुवात उशीराने झाली आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना बरेच दिवस उशीराने कामाला सुरुवात करावी लागली. पाऊस जेव्हा सुरु झाला त्यानंतर महाराष्ट्राला पावसाने चांगलेच झोडपले होते, त्यानंतर अनेक ठिकाणी मोठे अपघात झाले आहेत. नांदेडमधील एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील शिबदरा येथील १ कोटी ३० लाखांचा कोल्हापुरी बंधारा भ्रष्टाचाराच्या पुरात वाहून गेल्याचे समोर आले आहे त्यामुळे आता नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एका लाथेने बंधाऱ्याचा पिल्लर पत्त्यासारखा कोसळत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून, 'झी २४ तास'च्या टीमने या निकृष्ट कामाचे ग्राउंड रिॲलिटी चेक केले आहे.
केवळ एक लाथ मारली, तरी कोट्यवधींच्या बंधाऱ्याचा पिल्लर मातीसारखा उखडून पडत आहे, हा धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार आहे. त्यानंतर आता नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नांदेडच्या हदगाव तालुक्यातील शिबदरा इथला. तब्बल १ कोटी ३० लाख रुपये खर्चून दोन वर्षांपूर्वी हा कोल्हापुरी बंधारा बांधण्यात आला होता. पण या व्हायरल व्हिडिओने शासकीय यंत्रणेचा आणि कंत्राटदाराचा बोगस कारभार अवघ्या काही सेकंदात चव्हाट्यावर आणला आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर 'झी २४ तास'च्या टीमने थेट घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.
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तेव्हा परिस्थिती आणखीनच गंभीर असल्याचं समोर आलं. बंधाऱ्याच्या वरच्या पिल्लरचे सिमेंट हातानेही उखडत असून आतील लोखंडी गजाळ्या उघड्या पडल्या आहेत. बंधाऱ्याची पिचिंग निकृष्ट आहेच, शिवाय काम पूर्ण होऊन दोन वर्षे झाली तरी यावर अजून 'गेट्स' बसवण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, एवढा मोठा खर्च करूनही गावाला पाण्याचा एक थेंबही मिळालेला नाही. दुष्काळी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी हा शासनाचा उदात्त हेतू आहे.
पण व्यवस्थेतील 'झारीतील शुक्राचार्य' सरकारी निधी जमिनीत नाही, तर स्वतःच्याच खिशात मुरवत आहेत. नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यातून अशा निकृष्ट कामांच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे केवळ कागदोपत्री चौकशीचे फारस न करता, सरकारने अशा भ्रष्ट कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे.