डॉक्टर खरा आहे की बोगस? आता फक्त एका स्कॅनवरून कळणार, क्यूआर कोड सक्तीचा

MMC Doctor : महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून (एमएमसी) 'नो युवर डॉक्टर' ही प्रणाली आणण्यात आली असून बनावट आणि अपात्र वैद्यकीय व्यावसायिकांना आळा घालण्यासाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे. एमएमसीकडे नोंदणीकृत सर्व वैद्यकीय व्यावसायिकांनी प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अधिकृत केवायडी क्यूआर कोड प्लेट 31 ऑक्टोबरपर्यंत लावणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाचे तिसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास 15 हजारांचा दंड भरावा लागणार आहे.
केवायडीमुळे रुग्णांना संबंधित डॉक्टर हा एमएमसी नोंदणी वैध आहे की नाही हे क्यूआर कोड स्कॅन करून लगेचच कळेल. या क्यूआर कोडमुळे डॉक्टरांची तात्काळ पडताळणी करता येणार आहे. या प्रणालीद्वारे बनावट डॉक्टरांवर नियंत्रण आणण्यास मदत मिळेल. नियमांनुसार रुग्णांना हा स्कॅनर सहज स्कॅन करता यावा यासाठी क्यूआर कोड प्लेट ही दवाखान्याच्या दर्शनीय भागात लावणं आवश्यक असणार आहे. या क्यूआर कोडचा स्क्रीनशॉट, कागदावरील प्रिंटआउट किंवा डिजिटल प्रतिमा या ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत.
31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत डॉक्टरांना केवायडी प्रणालीचे पालन करणं बंधनकारक असणार आहे. संबंधित प्रक्रियेतून कारवाई करायची झाल्यास तक्रार आधारित पद्धतीने कारवाई केली जाईल असे महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर नियमांचे दुसऱ्यांदा उल्लंघन झाल्यास इशारा पत्र दिले जाईल. तर तिसऱ्यांदा उल्लंघन झाल्यास 5 हजारांचा दंड आणि त्यानंतर पालन न केल्यास 15 हजारांचा दंड ठोठावला जाईल. तसेच तरीही नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सात दिवसांची मुदत आणि शिस्तभंगाची कारवाई सुद्धा करण्यात आली आहे.
डॉक्टरांनी केवायडी संकेतस्थळावर जाऊन लॉगिन डॉक्टरद्वारे एमएमसी नोंदणी लॉगिन करून मोबाईल नंबर आलेल्या ओटीपीद्वारे माहिती पडताळावी. त्यानंतर प्लेटची संख्या निश्चित करून शुल्क भरावे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवाणी यांच्या मान्यतेने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.