/सिंहगडावर गर्दीचा गैरफायदा घेत महिलांशी असभ्य वर्तन, हुल्लडबाजांच्या 2 गटांमध्ये तुफान हाणामारी, पाहा VIDEO

देशाच्या 80व्या स्वातंत्र्यदिनी पुण्याजवळील सिंहगडावर पर्यटकांचा एक धक्कादायक व्हिडीओ आणि घटना समोर आली आहे. शिवरायांच्या ऐतिहासिक किल्ला असलेल्या सिंहगडावर पर्यटकांची हुल्लडबाजीमुळे संतापाची लाट पसरली आहे. शनिवार रविवार सुट्टी आल्यामुळे असंख्य पर्यटक सिंहगडावर फिरायला गेले होते. त्यामुळे सिंहगडावर तुफान गर्दी झाली होती. या गर्दीचा फायदा घेत काही हुल्लडबाजी करणाऱ्या दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. अगदी काही लोकांनी दगडफेकही केली त्यामुळे पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाली होती. काही पर्यटकांनी गर्दीचा फायदा घेत महिला आणि तरुणींशी असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप इथे उपस्थितीत पर्यटकांनी केला आहे. त्यातून हा सर्व प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार सिंहगडावरून खाली उतरताना गर्दी प्रचंड वाढली होती, अनेक ठिकाणी अक्षरश: कोंडी निर्माण झाली होती. याच गर्दीचा गैरफायदा काही टवाळखोरांनी घेतल्याचा आरोप स्थानिक आणि पर्यटकांनी केला आहे.
पर्यटकांनी पोलिसांना सांगितलं की, गर्दीत महिला आणि तरुणींना जाणीवपूर्वक चुकीचा स्पर्श करण्यात आला. कुटुंबीय आणि मित्र-मैत्रिणींसह गडावर आलेल्या पर्यटकांना या कृत्यामुळे मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. या संतापातून दोन गटांमध्ये तुफान हाणीमारी झाली. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्या घटनेची दखल घेतली आहे.
तर दुसरीकडे, हुल्लडबाजांच्या दोन गटांत तुंबळ हाणामारी आणि दगडफेक झाल्याचा थरारही पर्यटकांनी अनुभवला. त्यामुळे प्रशासनाला पर्यटकांच्या सुरक्षेची काहीच पडलेली नाही का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
गडावरून खाली उतरताना गर्दी इतकी अनियंत्रित होती की, काही टवाळखोर आणि विकृत प्रवृत्तीचे लोक या गर्दीचा गैरफायदा घेत होते. अनेक मुलींना आणि महिलांना जाणीवपूर्वक चुकीचा स्पर्श करत असल्याचा प्रकार घडला. स्वतःच्या कुटुंबासोबत आणि मित्र-मैत्रिणींसोबत आलेल्या अनेकांना या असुरक्षिततेचा अत्यंत मनस्ताप सहन करावा लागला.असा आरोप एका पर्यटकांकडून करण्यात आला आहे.