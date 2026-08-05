'एसआयआर'ला पुन्हा मुदतवाढ, 17 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार मतदार पडताळणीची मोहीम

Election Commission : सध्या महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या मतदारयादी विशेष सखोल पडताळणी म्हणेजच एसआयआर कार्यक्रमाच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेळापत्रकात मोठा आणि महत्वाचा बदल केला आहे. यापूर्वी मतदार पडताळणीची मोहीमेसाठी 8 ऑगस्टची मुदत देण्यात आलेली होती, मात्र आता ही मुदत वाढवण्यात आली असून मतदार पडताळणीची मोहीम 17 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. 24 ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध होणार असून नागरिकांना दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी 27 ऑक्टोबरला प्रकाशित केली जाणार आहे.
मंगळवारी राज्याच्या निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना याबाबत पत्र पाठवून सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे अवर सचिव संदीप कुमार यांनी जारी केलेल्या या पत्रानुसार, आयोगाच्या यापूर्वीच्या आदेशांमध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्रासाठी नवीन वेळापत्रक निश्चित केले आहे. राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनंतर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
घरोघरी मतदार पडताळणी (बीएलओ भेटी) : 30 जून ते 17 ऑगस्ट 2026
मतदान केंद्रांचे पुनर्रचना/तर्कसंगतीकरण : 17ऑगस्ट 2026
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध : 24 ऑगस्ट 2026
दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत : 24 ऑगस्ट ते 23 सप्टेंबर 2026
दावे-हरकतींची सुनावणी व निकाली काढणे : 24 ऑगस्ट ते 22 ऑक्टोबर 2026
अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध : 27 ऑक्टोबर 2026