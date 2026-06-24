/केतन अग्रवाल यांच्या हत्येचा कट त्याच्या बहिणीमुळे आला उघडकीस, कसा आला संशय जाणून घ्या

पुणे: लोहगड किल्ल्यावर झालेल्या केतन अग्रवाल यांच्या गूढ मृत्यूमागील सत्य त्यांच्या बहिणीच्या संशयामुळे उघडकीस आल्याचे आता समोर येत आहे. पुण्याच्या या व्यावसायिकाची हत्या त्यांची होणारी पत्नी सिया गोयल हिने घडवून आणल्याचा आरोप लावण्यात येत आहे. या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे.
१८ जून रोजी सियासोबत ट्रेकिंगसाठी गेलेला केतन अग्रवाल लोहगड किल्ल्यावर एका दरीत कोसळला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला. सियाने त्याला उंचावरून खाली ढकलल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या घटनेकडे सुरूवातीला लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी अपघात म्हणून पाहिले आणि अपघाती मृत्यूची नोंद केली. परंतु, केतन याचा अपघात नसून काही तरी काळंबेरं असल्याचा संशय त्याची बहीण हिला होता. आणि ती या थेअरीवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हती. तिच्या याच संशयामुळे या गुंतागुंतीच्या कटाचा उलगडा होण्यास सुरुवात झाली.
केतन यांच्या अंत्यसंस्कारानंतरही त्यांच्या बहिणीला 'अपघाता'च्या स्टोरीवर विश्वासच बसला नाही आणि तिने त्याबाबत संशय उपस्थित केला आणि त्याचा पाठपुरावा केला. तिच्या मनात अनेक प्रश्न रुंजी घालत होते. पण त्या प्रश्नांना उत्तर काही मिळत नव्हती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर चार दिवसांनी सिया गोयल अग्रवाल यांच्या घरी सांत्वन करण्यासाठी गेली होती. या भेटीदरम्यान, केतन यांच्या बहिणीने सियाकडे लोहगडवर नक्की काय घडले, याबद्दल डिटेल विचारणा केली.
केतन आणि सिया ३१ मे, १४ जून आणि १८ जून अशा तीन वेळा लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी गेले होते.
सियाच्या उत्तरांमधील विसंगती आणि तिची टाळाटाळ करण्याच्या वृत्तीमुळे बहिणीचा संशय अधिकच बळावला. त्यानंतर तिने आपल्या शंका कुटुंबासमोर मांडल्या; त्यानंतर कुटुंबीयांनी पोलिसांशी संपर्क साधून नव्याने तपास करण्याची विनंती केली.
कुटुंबीयांच्या आग्रहाखातर पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी करण्यास तसेच प्रकरणाशी संबंधित लोकांची चौकशी करण्यास सुरुवात केली. तपासादरम्यान पोलिसांना सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यातील कथित प्रेमसंबंधांचीही माहिती मिळाली. सिया आणि चेतन यांच्यातील संबंधांची माहिती गोयल कुटुंबाला होती, तरीही त्यांनी हे लग्न जुळवण्याचा आग्रह धरला आणि सर्व काही ठीक होईल अशी ग्वाही दिली, असा आरोप अग्रवाल कुटुंबाने केला आहे.
त्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक व्यक्ती भर उन्हात तोंडाला मास्क लावून 'हुडी' घातलेली दिसत होती. जून महिन्यातील उष्ण हवामान असूनही त्या व्यक्तीने हुडी घातली होती आणि ती व्यक्ती केतन आणि सिया यांच्या वाहनाचा तसेच लोहगड किल्ल्याच्या परिसरातील त्यांच्या हालचालींचा पाठलाग करत होती. या असामान्य वेशभूषेमुळे तपासकर्त्यांचे लक्ष वेधले गेले आणि अखेरीस त्यांना चेतनची ओळख पटवून त्याचा शोध घेणे शक्य झाले. पोलिसांना सियाने त्या दिवसाबाबत दिलेल्या माहितीत, विशेषतः केतन पडल्यानंतर तिने दिलेल्या स्पष्टीकरणांमध्ये विसंगती आढळली; त्यामुळे या प्रकरणाचा अधिक सखोल तपास सुरू करण्यात आला.
त्यानंतर पोलिसांनी सिया आणि चेतन यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू केली. दोघांनीही अस्पष्ट उत्तरे दिल्याने पोलिसांनी चौकशी आणि तपासाची तीव्रता वाढवली.
तपासातून असे संकेत मिळू लागले की, ही केवळ एक दुर्घटना नसून पूर्वनियोजित हत्या होती. पोलिसांना तपासादरम्यान असेही आढळले की, सिया आणि चेतन गेल्या तीन वर्षांपासून एकमेकांच्या संपर्कात होते. या वर्षी जानेवारी ते जून या काळात त्यांच्यात २,००४ वेळा संभाषण झाले होते आणि त्यांचे एकूण कॉलचे तास २३८ इतके होते. ते दोघे 'फेसटाइम' आणि 'व्हॉट्सॲप' कॉलद्वारेही वारंवार संवाद साधत असत, असा पोलिसांचा आरोप आहे.
सुरुवातीला सियाने पोलिसांना सांगितले होते की, फोटो काढत असताना पाय घसरून केतन दरीत पडला. मात्र, मंगळवारी पोलिसांनी सांगितले की, सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन यांनी केतनला ढकलून त्याची हत्या केली आणि ही घटना अपघात असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिसांनी २३ जून रोजी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना अटक केली असून, या कटात अन्य कोणी सामील होते का, याचा तपास आता केला जात आहे.