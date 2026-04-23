Ashok Kharat : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून तपास सुरू, खरातचे रोज नवनवे काळे कारनामे...

मागील काही दिवसांपासून भोंदू अशोक खरात याचे नवनवे कारनामे समोर येत आहेत, अशोक खरात महिलांचं लैंगिक शोषण करत होता असे आता समोर आले आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 23, 2026, 10:34 PM IST
भोंदू अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीकडून सुरू असलेल्या तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. एसआयटीचा तपास जसजसा पुढे जात आगे तसतशी धक्कादायक माहिती समोर येताना दिसत आहे. महिलांचं शोषण केल्यानंतर खरात महिलांचा गर्भपात करत असल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. त्यातून या तपासाची दिशा बदलली आहे. या प्रकरणात खरातला कोणत्या डॉक्टरांनी मदत केली? खरात गर्भपातचं रॅकट चालवत होता का? या सर्व बाजुंनी आता एसआयटीने तपास सुरू केला आहे. 

खरात गर्भपात रॅकेट चालवत असल्याचा संशय

लैंगिक अत्याचार प्रकरणामध्ये अटकेट असलेल्या भोंदू अशोक खरातचे रोज नवनवे काळे कारनामे समोर येत आहेत. जसजसा तपास खोल केला जात आहे तसतसा भोंदू खरातच्या गुन्हेगारी साम्राज्याची व्याप्ती वाढत चालली असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. आता भोंदू अशोक खरात प्रकरणात एसआयटीला गर्भपात रॅकेट असल्याचा संशय आहे आणि त्याच अनुषंगाने एसआयटीने तपास सुरू केला आहे. अशोक खरात महिलांचं लैंगिक शोषण करत होता. त्यातून एखाद्या महिलेला गर्भधारणा झाली तर तो गर्भपात करण्यासाठी काही गोळ्या देत असल्याची देखील माहिती समोर आली होती. 

या प्रकरणासंदर्भात जे डॉक्टर अशोक खरातला मदत करत होते या डॉक्टरांची चौकशी करण्यात आली होती. नाशिकमधील चार बड्या डॉक्टरांचाही यामधे सहभाग होता. या डॉक्टरांमार्फत गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या जात असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दैवी शक्ती असल्याचं भासवून खरात महिलांना जाळ्यात ओढायचा, घरगुती अडडणी, वैयक्तीत समस्या दूर करण्याचं आमिष दाखवून त्यांचा विश्वास संपादन करायचा. त्यानंतर त्यांचं लैंगिक शोषण करत होता. या प्रकरणात गर्भपाताचा मुद्दा समोर आल्यानंतर तपासाची दिशा बदलली. गर्भपात नेमका कुठे? आणि कसा करण्यात आला? याचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणात नाशिकमधील डॉक्टर आणि सोनोग्राफी सेंटर पुन्हा एसआयटीच्या रडारवर आहेत.

गर्भपात रॅखेटमध्ये कोणत्या डॉक्टरांचा सहभाग होता? गर्भपात करण्यासाठी गोळ्या कुठून आणल्या? यासंदर्भात तपास केला जातोय. या संपूर्ण प्रकरणाकडे एसआयटीने आपलं लक्ष केंद्रित करून शासकीय अधिकारी असलेला हा डॉक्टरची देखील एसआयटी कसून चौकशी करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. नाशिक महानगरपालिकेतील एका मोठ्या अधिकाऱ्याने भोंदू अशोक खरातला गर्भपातासाठी मदत केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येतोय.. सरकारचा पगार घ्यायचा आणि भोंदू अशोक सारख्या माणसांच्या गुन्हेगारीला मदत करायची असा हा प्रकार.. त्यामुळे या प्रकरणात आता बडे मासे एसआयटीच्या गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

