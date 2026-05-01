शिवराज यादव | Updated: May 1, 2026, 10:22 PM IST
कोल्हापुरात राजकारण तापलं, महायुतीतच जुंपली; भाजपा आमदार थेट मंत्र्याला भिडला

Kolhapur Gokul Milk Union Election: कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणाला आता नवं वळण मिळालंय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनं 1320 संस्थांची सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणूक घेता येणार नाही असे स्पष्ट निर्देश दिलेत. या निर्णयानंतर गोकुळमध्ये चांगलंच राजकारण तापलंय.

गोकुळ दूध संघ, कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा कणा मानला जाणारा हा सहकारी संस्थांचा गड. पण आता या गडावर प्रशासक येणार हे स्पष्ट झालं आहे. गोकुळ दूध संघाच्या अवसानातील 1320 संस्थांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच गोकुळची निवडणूक घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनं दिले आहेत. त्याचबरोबर संस्थांबाबत निकाल लागेपर्यंत संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळणार नाही, असा न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे. या निर्णयानंतर भाजपचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी थेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर निशाणा साधला आहे. गोकुळमधील भ्रष्टाचार आता उघड होऊ लागलाय. प्रशासक येण्याची भीती कोणाला आहे? असा सवाल करत मुश्रीफ यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आलेत.

दरम्यान, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी मात्र हा सगळा प्रकार ‘औपचारिक प्रक्रिया’ असल्याचं सांगितलं आहे. कायद्यानुसार मुदत संपल्यानंतर प्रशासक येणं अपेक्षितच असतं. तसंच गोकुळची निवडणूक महायुती म्हणूनच लढवली जाईल, असं स्पष्ट संकेत त्यांनी दिलेत.

तर दुसरीकडे गोकुळचे सत्ताधारी नेते आमदार सतेज पाटील यांनी गोकुळ दूध संस्था ही शेतकऱ्याची आहे, इथं राजकारण होणं दुर्दैवी आहे. 1320 संस्थांवर अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका असल्याचं सांगत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष असल्याचं म्हटलंय. आमदार शिवाजी पाटील यांनी केलेल्या ED चौकशीच्या मागणीवरही त्यांनी सवाल उपस्थित केलेत.

गोकुळच्या निवडणुकीत आता ‘महायुती विरुद्ध स्थानिक आघाडी’ असा सामना रंगण्याची चिन्हं आहेत. एकीकडे सत्ताधारी एकत्र येण्याचा दावा करत आहेत. पण भाजप पुरस्कृत आमदार शिवाजी पाटील यांनी मात्र मंत्री हसन मुश्रीफ यांना वगळून गोकुळमध्ये पॅनल करायला हवं असं म्हटलंय. त्यामुळं गोकुळच्या राजकारणात महायुती एकत्र आहे का? याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होतंय. गोकुळमध्ये आतापर्यंत ‘राजकारण बाहेर ठेवण्याची’ परंपरा होती. पण आता मात्र उघडपणे पक्षीय राजकारण होतंय. त्यामुळं प्रशासक राज आल्यानंतर गोकुळचा गड नेमका कुणाच्या ताब्यात असणार, गोकुळच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा विश्वास कोण जिंकणार? याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

इतर बातम्या

बिशपने वैभवला दिलेलं चॅलेंज यशस्वीने पूर्ण केलं, पण मिचेल स...

स्पोर्ट्स