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पाळत ठेवली, प्रियकराला धमकावले; तलासरीत 6 नराधमांचा तरुणीवर सामूहिक अत्याचार

सामूहिक लैंगिक अत्याचाराने तलासरी हादरलं . मित्रासोबत फिरण्यासाठी गेलेल्या तरुणीवर सहा जणांकडून सामूहिक लैंगिक अत्याचार .

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:27 AM IST
पाळत ठेवली, प्रियकराला धमकावले; तलासरीत 6 नराधमांचा तरुणीवर सामूहिक अत्याचार
Image Credit: Six accused of physically assult 19 year old woman after attacking her boyfriend

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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