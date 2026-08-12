पाळत ठेवली, प्रियकराला धमकावले; तलासरीत 6 नराधमांचा तरुणीवर सामूहिक अत्याचार

पालघर जिल्ह्यातील तलासरी येथे एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. 19 वर्षांच्या तरुणीवर सहा जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून या प्रकरणात पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत तीन आरोपींना अटक केली आहे. तर तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे.
पालघरच्या तलासरी पोलीस ठाणे हद्दीत ही घटना घडली आहे. मित्रासोबत महामार्गावर उभ असताना दोन बाईक वरून आलेल्या सहा जणांनी एका बंद पडलेल्या डाक बंगल्यात नेत 19 वर्षीय तरुणीवर केले लैंगिक अत्याचार केल्याचं आत्तापर्यंतच्या तपासात समोर आलं आहे. तलासरी पोलीस ठाण्यात सहा आरोपीं विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तीन आरोपींना अवघ्या काही तासातच अटक करण्यात आली आहे. तर तीन फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, 19 वर्षांची तरुणी तिच्या प्रियकरासोबत फिरायला गेली होती. संध्याकाळी दोघेही गावात परत येत असताना गावाशेजारीच राहणारे सहा तरुण तिच्यावर पाळत ठेवून होते. गावात येताच त्यांनी तरुणीला उचलून नेत एका निर्जन डाक बंगल्यात नेत तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. रविवारी ही घटना घडली होती. मात्र मंगळवारी तरुणीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली आहे.
तलासरी तालुक्यातील उपलाट भागात राहणाऱ्या 19 वर्षीय तरुणीचे गावाशेजारीच असलेल्या 20 वर्षीय तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. तो गुजरात राज्यात मासेमारी करणाऱ्या एका ट्रॉलर्सवर खलाशी कामगार आहे. तर पीडित तरुणी ही घरच्यांशी पटत नसल्याने वेगळी राहते. रविवारी प्रियकराच्या मोटारसायकलवर बसून ती फिरण्यासाठी गुजरातमध्ये गेली होती. दोघेही रात्रीच्या सुमारास घराकडे येत असताना त्यांच्यावर पाळत ठेवून असलेल्या ओळखीच्या सहा आरोपींनी त्यांची वाट अडवली.
आरोपींनी प्रियकराला दम भरताच तो तिघून पळून गेला. त्यानंतर सहा नराधमांनी तिला तलासरीतील डाक बंगला परिसरातील एका निर्जन रेस्ट हाऊसमध्ये नेले. तिथे तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केल्याची माहिती तरुणीने दिली आहे.