महाराष्ट्र हादरला! बापाने 6 वर्षाच्या लेकीला दारु पाजली आणि तिच्या शरीराला जबरजस्ती

बापानेच सहा वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार केला आहे. नाशिकमध्ये हा घटना घडली आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Nov 28, 2025, 02:23 PM IST
Nashik Crime News : वडिल आणि मुलीच्या नात्याला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये घडली आहे. एका पित्याने सहा वर्षाच्या मुलीला दारु पाजून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आहे. अत्यंत विचित्र पद्धतीने हे सर्व प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणात पोलिसांनी नराधम पित्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहेय या प्रकरणामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. 

नाशिकमध्ये सावत्र बापाकडून लेकीचा छळ केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. नाशिकच्या भगूर येथे ही घटना घडली आहे. पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादी नुसार देवळाली कॅम्प पोलिस ठाणे येथे नराधम सावत्र बापा विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राहुल बब्बू रावत असे या नराधमाचे नाव असून देवळाली कॅम्प पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.
26 नोव्हेंबर 2025 रोजी हा प्रकार घडला आहे.  सुकापूर पेठ ,भगूर येथे संशयित राहुल रावत हा त्याची पत्नी आणि सहा वर्षाच्या सावत्र मुलीसोबत राहत होता. संशयित राहुल हा मोलमजुरीचे काम करतो. त्याने त्याच्या सहा वर्षाच्या सावत्र मुलीला राहत्या घरी आधी तिच्या अज्ञान पणाचा गैरफायदा घेऊन तिला जबरदस्तीने दारू पाजली त्यानंतर त्याने तिच्या शरीराला जबरदस्ती करून घाणेरड्या पद्धतीने हात लावत तिचा लैंगिक छळ केला. घरात पत्नी नसताना त्याने हे कृत्य केले.

त्याची पत्नी घरी आल्यावर मुलीची अवस्था पाहून तिला संशय आला. यानंतर मुलीशी बोलल्यावर  हा  सर्व प्रकार  आईच्या लक्षात आवा. हे सर्व प्रकरण लक्षात येताच पीडित मुलीच्या आईने देवळाली कॅम्प पोलिस ठाणे गाठून संशयित नराधम बाप याच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारी नुसार देवळाली कॅम्प पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तात्काळ संशयित राहुल रावत याला बेड्या ठोकल्या असून त्याच्या विरुद्ध पोक्सो कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
nashik crime newsnashik crimeSix year old girl sexually assaulted by father in Nashikनाशिक क्राईम न्यूज

