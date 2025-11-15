English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिक्षिकेने उठाबशा काढायला लावल्या; सहावीत शिकणाऱ्या मुलीचा आजारी पडून मृत्यू

वसईत एक धक्कादा.क प्रकार घडला आहे. उठाबशाची शिक्षा दिल्यानंतर सहावीत शिकणाऱ्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 15, 2025, 04:50 PM IST
शिक्षिकेने उठाबशा काढायला लावल्या; सहावीत शिकणाऱ्या मुलीचा आजारी पडून मृत्यू

Vasai Crime News : विद्यार्थ्यांना शिस्त लागावी यासाठी शिक्षक त्यांना शिक्षा देतात. मात्र, हीच शिक्षा एका विद्यार्थ्याच्या जीवावर बेतली आहे. शिक्षिकेने 100 उठाबशा काढायला लावल्या.  सहावीत शिकणाऱ्या मुलीचा आजारी पडून मृत्यू झाला आहे. वसईत ही धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. 
वसईच्या सातिवली परिसरातील एका नामांकित शाळेत हा प्रकार घडला आहे.  शाळेमध्ये सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या एका मुलीचा मृत्यू झाला आहे. ही मुलगी शाळेत उशिरा आल्याच्या कारणास्तव महिला शिक्षिकेने उठाबशा काढायला सांगितल्या होत्या. 100 उठाबशा काढल्याममुळे या मुलीला पाठ दुखीचा प्रचंड त्रास झाला.  

या मुलीच्या पाठीमागे वेदना होत असल्यामुळे तिला नालासोपाराच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले होते.  मात्र तिची प्रकृती चिंताजनक झाल्यामुळे तिला मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात उपचार सुरू होते.   मात्र या लहान मुलीचा उपचारादरम्यान दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या शिक्षीकेविरोधात मृत मुलीच्या पालांकानी काही तक्रार केली आहे की नाही याबबात कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. 

हॉटेल मालकाची कर्मचा-याला अमानुष मारहाण

एक संतापजनक घटना सोलापुरात घडली आहे. सोलापूरच्या माढा तालुक्यात एका हॉटेल मालकानं कर्मचा-याला अमानुष मारहाण केली. टेंभुर्णी येथील हॉटेलच्या मुजोर मालकचा हा कारनामा समोर आला आहे. कर्मचा-याकडून झालेल्या चुकीमुळे हॉटेल मालकानं त्याला सर्वांच्या समोर नग्न केलं आणि लोखंडी पाईनं त्याला बेदम मारलं. या घटनेचा व्हिडियो समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

