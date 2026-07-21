/पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर सियाने केला हत्येचा प्रत्यक्षात सराव; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा

Pune Lohagad Ketan Agrawal Death Case : पुण्यातील केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा झाला आहे. केतनच्या हत्येचा पहिला प्रयत्न फसल्यानंतर सिया आणि चेतन पुन्हा प्लान फेल होवू नये म्हणून जबरदस्त प्लानिंग केले. पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर सिया आणि चेतनने केतनच्या हत्येचा प्रत्यक्षात सराव केला होता. किती ताकदीने केतन ला धक्का मारावा लागेल याबाहत त्यांनी प्रत्यक्षात अभ्यास केल्याचे तपासात समोर आले आहे. राजस्थान पाठोपाठ सिया आणि चेतन ची गोवा ट्रिप ही झाली होती. केतनच्या हत्येआधीची सिया आणि चेतनची संपूर्ण टाईमलाईन जवळ आली आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलिस कसून तपास करत आहेत. राजस्थान पाठोपाठ सिया आणि चेतन यांनी गोवा ट्रिप केल्याची माहिती समोर आली आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये एका दिवाळी पार्टी मध्ये दोघांची ओळख झाल्यानंतर त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले. चेतन हा मूळ राजस्थानचा असल्यामुळे डिसेंबर 2025 मध्ये त्याने सियाला आपल्या गावी नेण्याचा आग्रह धरला. त्यानुसार राजस्थानमध्ये जोधपूर, उदयपूरची ट्रिप झाल्यानंतर दोघांनी गोव्याची ट्रीप केली. फेब्रुवारीमध्ये केतन आणि सियाचा साखरपुढा झाला. साखरपुड्यापूर्वी सिया आणि चेतन दोघांनी गोव्यात समुद्र सफर केली.
18 जून रोजी केतन अग्रवाल याचा लोहगडावरुन पडून मृत्यू झाला. केतनच्या हत्येआधी सिया आणि चेतनची प्लॅनिंगची टाइमलाईन देखील पोलिस तपासात समोर आली आहे. सिया आणि चेतनने 31 मे पूर्वी रचला होता केतनला मारण्याचा प्लॅन आखला होता. लोहगडच्या पहिल्याच ट्रिप मध्ये केतन प्रकरण पूर्ण करायची दोघांचा प्लान होता. "नो रिस्क" म्हणून 31 मे रोजी फक्त जागेची रेकी आणि लोहगड हे ठिकाण अंतिम करण्यात आलं.
31 मे: केतन अग्रवाल आणि सिया यांनी पहिल्यांदा केली लोहगड सफर
31 मे: प्री-वेडिंगसाठी बाली ला जाण्यासाठी सिया तयार नसल्याने हा दिवस निवडला गेला होता मात्र लोहगड किल्ल्याचा अंदाज न आल्यामुळे हा दिवस रद्द करण्यात आला
3 जून: 4 जून रोजी बाली मध्ये होणाऱ्या प्री-वेडिंग साठी निघालेल्या केतन चा पासपोर्ट सिया ने मुंबईला जाताना टाकला फाडून आणि त्यामुळे ही ट्रिप झाली रद्द
14 जून: बाली ला न जाता लोहगड वर फिरण्याचा सिया ने केला होता केतन ला हट्ट. सिया ने केतन ला धक्का दिला खरा मात्र केतन थोडक्यात बचावला
15 ते 17 जून: 14 तारखेला फसलेल्या प्लॅन नंतर सिया आणि चेतन ने पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर केला सराव. किती ताकदीने केतन ला धक्का मारावा लागेल यावर केला अभ्यास
18 जून: महाबळेश्वर येथे सिया च्या वाढदिवसानिमित्त केतन ने केली होती तयारी पण त्यापूर्वी पुन्हा लोहगडावर जाण्याचा सिया ने धरला हट्ट आणि अखेर चेतन ची मदत घेऊन प्लॅन केला यशस्वी