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पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर सियाने केला हत्येचा प्रत्यक्षात सराव; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा  झाला आहे. पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर सिया आणि चेतन यांनी केतनच्या हत्येचा प्रत्यक्षात सराव केला होता. केतन अग्रवाल हत्येच्या प्लॅनिंगची संपूर्ण टाईमलाईन पोलिस तपासात समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 21, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:59 PM IST
पुण्यातील एरिया 37 या टेकडीवर सियाने केला हत्येचा प्रत्यक्षात सराव; केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणात सर्वात मोठा खुलासा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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