/सिया आणि चेतनचा होता अतिशय भयानक प्लॅन, केतनला तडफडून तडफडून अन् अवयव निकामी...गुप्त कट अखेर समोर

महाराष्ट्रातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. गुरुवारी सिया गोयल आणि चेतन चौधरीला कोर्टात हजर केल्यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा न्यायलयीन कोठडी मिळाली आहे. या दोघांच्या कोठडीत 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली. यंदा ही सुनावणी प्रत्यक्षात न घेता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे चेतन चौधरी याचे वकील अॅड. राधिकेश उत्तरवार यांनी सांगितलं की, जोपर्यंत पोलीस अधिकृत आरोपपत्र म्हणजेच चार्जशीट दाखल करत नाही. तोपर्यंत त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ होणार आहे.
दुसरीकडे चेतन आणि सिया दिसतात त्यापेक्षाही डेंजर निघाले आहेत. केतन अग्रवालचा काटा काढण्यासाठी सिया आणि चेतनने अतिशय क्रूर आणि थरारक कट रचला होता. त्या दोघांनी केतनला स्लो पॉयझन देऊन हत्या करण्याचा कट होता. किंवा त्याला कायमचं अपंग करण्याचाही प्लॅन त्यांनी रचला होता. पण त्यांना वेळेवर स्लो पॉयझन न मिळाल्यामुळे त्यांचा हा प्लॅन फसला, असं एका वृत्तवाहिनेने सांगितलं आहे.
या वृत्तानुसार मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केतन हा सिया आणि चेतनच्या प्रेमात अडसर ठरत होता. त्यामुळे त्याचा काटा काढण्यासाठी त्यांनी केतनला रोजच्या जेवण आणि पिण्यातून हळूहळू स्लो पॉयझन देण्याचा कट रचला होता. या स्लो पॉयझनमुळे केतनच्या शरीरातील महत्त्वाचे अवयव हळूहळू निकामी होतील. या सगळ्यामुळे त्याचा तडफडून मृत्यू होईल. एवढंच नाहीतर केतनचा स्लो पॉयझनमुळे मृत्यू झाला नाही, तर तो कायमचा अपंग झाला पाहिजे असं तर होईल, असा सिया आणि चेतनचा प्लॅन होता.
या प्लॅननंतर सिया आणि चेतनने स्लो पॉयझन शोधण्याचा बराच प्रयत्न केला पण त्यांना यश आलं नाही. विष न मिळाल्यामुळे सिया आणि चेतनने लोहगडाचा प्लॅन आखला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिया आणि चेतनचा असा प्लॅन होता की, ते केतनला तडफडून तडफडून मारण्याचा किंवा त्याला आयुष्यभरासाठी अपंग करण्याचा होता. सिया आणि चेतनच्या या क्रूर मानसिकतेमुळे पोलसही चक्रावून गेले आहेत.