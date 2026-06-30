'तिने मला स्वत: सांगितलं होतं की...,' सियाच्या भावाचा धक्कादायक खुलासा; प्रकरणाला भलतंच वळण, 'शपथ घेत...'

पुण्यातील तरुण उद्योजक केतन अग्रवालच्या हत्या प्रकरणी आरोपी असणारी सिया गोयलचा भाऊ साहिल गोयलने अखेर मौन सोडलं असून काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. सिया तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी याच्याबाबत संभ्रमात असल्याने तिला केतनशी लग्न करायचं होतं असा दावा त्याने केला आहे. केतन अग्रवालच्या हत्येच्या आरोपाखाली पोलिसांनी सिया आणि चेतनला अटक केली असून दोघेही पोलीस कोठडीत आहेत. 18 जून रोजी लोहगडावरुन खाली ढकलून केतनची हत्या करण्यात आली होती.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सियाचे लग्न केतन अग्रवालशी ठरलं होतं. मात्र सिया आणि चेतनला लग्न करायचं असल्याने त्यांनी हे पाऊल उचललं. मिळालेल्या माहितीनुसार, सियाचा भाऊ साहिल गोयल याला सिया आणि चेतन चौधरी यांच्यातील संबंधांची कल्पना होती, कारण त्यांची ओळख साहिलच्या माध्यमातूनच झाली होती.
साहिलने या प्रकरणावर भाष्य करताना सांगिलं आहे की, आपण सियाच्या नात्याबद्दल आई-वडिलांना सांगितलं नव्हतं कारण तिला केतनशी लग्न करायचं होतं. "सियाने मला सांगितलं होतं की तिला तिचं आयुष्य केतनसोबत घालवायचं आहे आणि चेतनशी तिला काहीही देणंघेणं नाही. तिने मला त्यांच्यात काहीही नाही असं सांगितलं होतं. तिने शपथ घेऊन सांगितलं की ती फक्त केतनशीच लग्न करणार आणि चेतनशी कोणताही संपर्क ठेवणार नाही. म्हणूनच, मी सिया आणि चेतनबद्दल कोणालाही काही सांगितलं नाही," असं साहिलने 'न्यूजडॉट्स' (NewsDotz) ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं आहे.
सिया आनंदी होती आणि केतनसोबत लग्नाची तयारी करत होती असाही दावा त्याने केला आहे. "केतनसोबत प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी तयारी करण्यात ती तासनतास घालवत होती. तिने तिची आवडती गाणी आणि जागांची निवड केली होती. ती केतनसोबत व्हिडीओ कॉलवर यावर कित्येक तास गप्पा मारत होती," असं त्याने सांगितलं आहे.
त्याने पुढे सांगितले की, चेतनसोबतच्या आपल्या नात्याबाबत सिया गोंधळलेली होती. "तिने मला सांगितलं होतं की ते मित्र आहेत आणि तिला त्याचा सहवास आवडतो. त्या नात्याचं नेमकं स्वरूप काय, याबद्दल ती गोंधळलेली होती. मी तिला समजावण्याचा प्रयत्न केला की, कधीकधी लोक मैत्रीलाच प्रेम समजण्याची चूक करतात, पण त्यात काही हरकत नाही, तरुण वयात असे घडतं. ती स्वतःच याबद्दल निश्चित नसल्यामुळे मी कोणालाही त्याबद्दल सांगितलं नाही. आणि तिने मला सांगितले की तिला केतनसोबत पुढे जायचं आहे," असंही त्याने सांगितलं.
केतन अग्रवालच्या हत्येमध्ये साहिलची काही भूमिका आहे का? यासंदर्भात पोलीस तपास करत आहेत. सिया आणि चेतन यांच्यातील संबंधांची साहिलला आधीच कल्पना होती का आणि त्याने ही बाब जाणीवपूर्वक कुटुंबापासून लपवून ठेवली होती का? याचा तपास पोलीस करत आहेत.
तपासातून समोर आलx आहे की सियाला केतनशी लग्न करायचं नव्हतं आणि तिने याबाबत साहिलला सांगितलं होतं. सिया आणि चेतन यांच्यातील संबंधांची त्याला कल्पना असूनही त्याने त्याबद्दल मौन बाळगले असावं, असाही संशय व्यक्त केला जात आहे. साहिल मात्र याउलट दावा करत आहे.
तसेच, प्री-वेडिंग शूटसाठी सियाला विमानतळावर घेऊन जाणाऱ्या चालकाने सांगितल्यानुसार, सियाने जाण्यास नकार दिला, तेव्हा साहिलनेच तिला बळजबरीने गाडीत बसवलं होतं. सोमवारी पोलिसांनी साहिलची 10 तासांहून अधिक काळ चौकशी केली आणि त्याचा जबाब नोंदवून घेतला.