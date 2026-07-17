/सियाला अंगठी घालण्याआधी केतन क्षणभर थांबला अन्...; पहिल्यांदाच समोर आला साखरपुड्यातला Video

पुण्यातील लोहगडवरुन 18 जून रोजी केतन अग्रवालला धक्का देऊन त्याचा जीव घेणाऱ्या सिया आणि केतनच्या साखरपुड्याचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये केतन आणि सिया गोयलचा साखरपुडा झाला त्यावेळेस कशाप्रकारे केतनने सियाला अंगठी घातली होती हे दिसत आहे. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून दोघांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव पाहून कोणालाही सियाला केतन आवडत नव्हता किंवा तिच्या डोक्यात केतनला संपवण्याचा विचार सुरु असेल असं वाटतही नाही.
व्हायरल झालेल्या केतन आणि सियाच्या साखरपुड्याच्या या व्हिडीओमध्ये गोयल आणि अग्रवाल कुटुंबीय आनंदात दिसत आहेत. साखरपुड्याच्या मुख्य विधीमध्ये केतनने सियाला अंगठी घालण्यासाठी तिचा हात हातात घेतल्यानंतर उपस्थितांना शिट्ट्या, टाळ्या आणि आवाज करुन प्रतिसाद दिल्याचं दिसत आहे. हा प्रतिसाद ऐकून सियाला अंगठी घालण्याआधी केतन क्षणभर थांबला अन् त्याने मागे वळून आवाज करणाऱ्यांकडे पाहिलं. त्यानंतर केतन हसत पु्न्हा सियाकडे वळला आणि गुडघ्यावर बसला. केतनने सियाला अंगठी घातली. त्यानंतर अंगठी घालताना क्लोजअपमधील शूट या व्हायरल व्हिडीओत दिसतं.
एकमेकांना अगंठ्या घातल्यानंतर केतन आणि सिया हे दोघेही सर्वांसमोर कपल डान्स करताना दिसत आहेत. त्यानंतर हे दोघेही फोटोग्राफरला पोज देत आपआपल्या बोटातील साखरपुड्याच्या अंगठ्या दाखवताना दिसत आहेत. या 11 सेकंदाच्या व्हिडीओला 'कुछ कुछ होता है' (1998) चित्रपटातील उदित नारायण और अलका याग्निक यांनी गायलेल्या 'ये लड़का है दीवाना' गाण्यातील 'ये लड़की है दीवानी है दीवानी'वरील ऑडिओ क्लिप वापरण्यात आली आहे. हा व्हिडीओ आता सिया आणि केतनची हत्या करण्यासाठी तिला मदत करणारा तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी पोलिसांच्या ताब्यात असताना व्हायरल होतोय.
दरम्यान, पोलिसांकडून मोबाईल डेटा, कॉल रेकॉर्ड, आर्थिक व्यवहार आणि फॉरेन्सिक पुराव्यांचा तपास सुरू असून सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्याविरोधात केतनच्या हत्येच्या कटाचा आरोप आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सिया आणि चेतन या दोघांना गुरुवारी (16 जुलै रोजी) वडगाव सत्र न्यायालयात दुपारी तीन वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर करण्यात आले.सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या वकिलांकडून वडगाव न्यायालयात प्रथम वर्ग सत्र न्यायाधीश यांच्यासमोर न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार 14 दिवसांची अतिरिक्त न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. 29 जुलैपर्यंत सिया गोयल आणि चेतन चौधरीत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. चेतन चौधरीचे वकील राम शहाणे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.