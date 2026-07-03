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नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये विकासकामांचा संथ वेग; रखडलेल्या कामांमुळे भाविकांचा मोठा मनस्ताप

 कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमुळे संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या दिंडीसाठी आलेल्या वारकरी आणि भाविकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे निवृत्तीनाथ महाराजांच्या समाधीस्थळाकडे जाणारे वारक-यांसह स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 03, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:51 PM IST
नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये विकासकामांचा संथ वेग; रखडलेल्या कामांमुळे भाविकांचा मोठा मनस्ताप
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये विकासकामांचा संथ वेग; रखडलेल्या कामांमुळे भाविकांचा मोठा मनस्ताप
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