/नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये विकासकामांचा संथ वेग; रखडलेल्या कामांमुळे भाविकांचा मोठा मनस्ताप

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये विकासकामांना वेग आल्याचं बोललं जात आहे, पण प्रत्यक्षात कामं अत्यंत संथगतीनं सुरू आहेत असे पाहायला मिळत आहे. गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमुळे संत निवृत्तीनाथ महाराजांच्या दिंडीसाठी आलेल्या वारकरी आणि भाविकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरामध्ये सुरू असलेल्या विकास कामे ही लवकरात लवकर आणि त्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश देत महापालिका आयुक्तांनी याआधी दिला होता.
महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी 1230 कोटी रुपये खर्चुन सुरू असलेल्या सर्वच 28 रस्ते प्रकल्पांची नव्याने संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये रस्ते, ड्रेनेज आणि इतर पायाभूत सुविधांची कामं युद्धपातळीवर सुरू आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी रस्ते खोदले आहेत. खड्डे पडल्यानं भाविक, वारकरी तसंच स्थानिकांना अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे. त्र्यंबकेश्वरकडे जाणा-या रस्त्यावरच्या खड्ड्यांमुळे अपघातही घडत आहेत. त्यामुळे निवृत्तीनाथ महाराजांच्या समाधीस्थळाकडे जाणारे वारक-यांसह स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
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2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी 8 ते 10 कोटी भाविक नाशिकमध्ये येण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. एकीकडे नागरिकांनी नाराजीचा सूर आळवलाय तर कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन त्यांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे. काही दिवस त्रास सहन करा, भविष्यात याचा लाभ भाविक आणि स्थानिकांना होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. कुंभमेळ्याच्या दृष्टीनं विकासकामं आवश्यक आहेत पण ती वेळेत पूर्ण करणं, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, हे विसरून कसं चालेल, असा प्रश्न नाशिककर विचारतायत. तसंच विकासकामांमुळे गैरसोयही किती काळ सोसायची, हाही प्रश्न आहे.
अनेक ठिकाणी रस्त्याची कामे सुरु आहेत रस्त्यांचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण त्याचबरोबर काही ठिकाणी डांबरीकरण सुरु आहेत त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मनपाने पहिल्या टप्प्यात 1230 कोटी रुपयांच्या निधीतून 28 प्रमुख रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत अशी माहिती समोर आली आहे.