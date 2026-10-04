/पुण्यातील भाजपचा उमेदवार महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्य; नातं जाणून सगळेचं आश्चर्यचकित

विधान परिषद निवडणूक : विधान परिषदेसाठी भाजपनं उमेदवार जाहीर केले आहेत. विधान परिषदेसाठी भाजपनं 5 पैकी 3 उमेदवार जाहीर केले आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून स्मिता जाधव उमेदवार. पुणे शिक्षक विभागातून कौस्तुभ गावडेंना संधी आणि नागपूर पदवीधर मतदारसंघात सुधाकर कोहळेंना संधी देण्यात आली आहे. मात्र, पुण्याच्या उमेदवार स्मिता जाधव यांच्या उमेदवारीची सर्वाधिक चर्चा आहे. कारण, स्मिता जाधव या काँग्रेसचे बंटी पाटील यांची भाची आहे. स्मिता जाधव यांना उमेदवारी देत भाजपने महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या घरातच सुरुंग लावला आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) सर्वात मोठी राजकीय खेळी आहे. भाजपने असं धक्कातंत्र वापरले आहे ज्याने संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे ढवळून निघाली आहेत. पुणे पुणे पदवीधर मतदारसंघातून भाजपने स्मिता जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. स्मिता जाधव या काँग्रेसचे दिग्गज नेते, पश्चिम महाराष्ट्राचे प्रमुख रणनीतीकार आणि माजी गृहराज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या सख्खी भाची आहे. स्मिता योगेश जाधव यांना भाजपने अधिकृत उमेदवारी जाहीर केली आहे.
भाजपने स्मिता जाधव यांना उमेदवारी देत बंटी पाटलांच्या घरातच थेट राजकीय सुरुंग लावला आहे. भाजपने स्मिता जाधव यांना उमेदवारी दिल्याने महाविकास आघाडीसमोर अत्यंत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. पुणे पदवीधर मतदारसंघाची व्याप्ती पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये आहे.
कोल्हापूर हा सतेज पाटील यांचा अभेद्य बालेकिल्ला मानला जातो. अशा परिस्थितीत त्यांच्याच भाचीला कमळाच्या चिन्हावर रिंगणात उतरवून भाजपने काँग्रेसच्या मतपेढीला खिंडार पाडण्याची रणनीती आखल्याची चर्चा आहे.
शिक्षण – पीएच. डी. (एज्युकेशन), एमबीए (फायनान्सियल मॅनेजमेंट), बीई (कॉम्प्युटर्स)
शिक्षण, माध्यम आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत
शिक्षणतज्ज्ञ, महिला सक्षमीकरण आणि उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्व
पिंपरी (पुणे) येथील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू
डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठ सोसायटीच्या सचिव
पुढारी पब्लिकेशनच्या संचालक
टोमॅटो 94.3 एफएम, आपलं एफएम 91.9 च्या कार्यकारी संचालक
कस्तुरी क्लबच्या अध्यक्षा
नवकल्पना, सर्जनशीलता आणि धोरणात्मक नेतृत्वाचा मेळ घालत शिक्षण क्षेत्रात नवे बदल घडवण्यात भरीव योगदान
कस्तुरी क्लबच्या माध्यमातून 18 हजारांवर महिलांचं नेटवर्क उभारून महिलांना सामाजिक सहभाग, नेतृत्व आणि उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन
वेणुताई चव्हाण युवती पुरस्कार, भारत सन्मान निधी पुरस्कार, ग्लोबल वुमेन इन्स्पिरेशन अवॉर्ड, एज्युप्रन्योर ऑफ द इयर, बेस्ट सीईओ, आऊटस्टँडिंग लीडरशिप इन हायर एज्युकेशन, प्राईड ऑफ इंडिया अवॉर्ड आदी पुरस्कारांनी सन्मान