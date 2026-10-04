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पुण्यातील भाजपचा उमेदवार महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्य; नातं जाणून सगळेचं आश्चर्यचकित

महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या घरातच भाजपने  सुरुंग लावला आहे. काँग्रेस नेत्याच्या अत्यंत जवळच्या नातेवाईकाला भाजपने उमेदवारी दिली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 04, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 07:19 PM IST
पुण्यातील भाजपचा उमेदवार महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्य; नातं जाणून सगळेचं आश्चर्यचकित

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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