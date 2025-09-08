English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

स्टंटच्या नादात खिशात ठेवला साप, परभणीत सर्प मित्राचा उपचारा दरम्यान मृत्यू

परभणीचा सर्प मित्र विकास कदम याचा सर्प दंशाने मृत्यू झाला. मागील १५ दिवसांपासून त्याच्यावर उपचार सुरु होते, मात्र आज अखेर त्याची झुंज अपयशी ठरली. 

पूजा पवार | Updated: Sep 8, 2025, 08:01 PM IST
स्टंटच्या नादात खिशात ठेवला साप, परभणीत सर्प मित्राचा उपचारा दरम्यान मृत्यू
(Photo Credit : Social Media)

गजानन देशमुख (प्रतिनिधी) परभणी : परभणी जिल्ह्यात एका तरुण सर्प मित्राचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झालाय. साप आणि इतर प्राणी पकडून तो रिल्स बनवत असे,अनेकदा त्याला सर्प दंश झाला होता. पण मण्यार जातीचा विषारी जातीचा साप पकडतांना त्याला साप चावला आणि तब्बल पंधरा दिवसाची त्याची मृत्यूशी झुंज संपली,पण याला त्याचे स्टंट तर कारणीभूत ठरला नसेल ना असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या याचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून ज्यात सापा सोबत जीवघेणे स्टंट करत आहेत.  परभणीच्या पालम तालुक्यातील शेखराजूर या गावातील 26 वर्षीय विकास भारत कदम या तरुणाचे,अत्यंत विषारी साप तो पकडत होता. हातात सेफ्टी स्टिक नाही,की हातमौजे नाहीत, साप निघाला म्हटला की तो कुठं ही आणि केव्हा ही पोहचायचा. सापाला पकडून त्याची सुटका करायचा, गावकऱ्यांचा मते त्याने शेकडो सापांचे प्राण वाचवलेत. पण असुरक्षितपणे साप हाताळणे त्याच्या जीवावर बेतलंय. एका बेसावध क्षणी सापानं चावा घेतल्यानं विकासचा मृत्यू झालाय. 

विकास साप पकडून रिल्स बनवायचा आणि ते रिल्स सोशल मीडियावर टाकायचा,यामध्ये स्टंट करणारे शेकडो व्हिडीओ आज ही फेसबुक- इंस्टाग्रामवर उपलब्ध आहेत. या स्टंट बाजीमुळेच विकासला जीव गमवावा लागल्याची चर्चा सुरु झालीय. साप चावल्यावर विकास हा साप खिशात घालून दवाखान्यात गेला होता अशी ही धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. साप पकडतांना दोन वेळ हा साप विकासला चावला होता. नांदेडच्या जिल्हा रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते,या घटनेनंतर सर्पमित्रांकडून साप पकडतांना साप पकडण्याचे तंत्र शिकण्याचे आणि सापांबद्दल अभ्यास करण्याचे आवाहन केलं जात आहे. 
आपल्याकडे सापाबद्दल अनेक श्रद्धा अंधश्रद्धा आहेत,साप चावल्यावर नागरिकांनी कोणते ही घरगुती उपाय न करता दवाखाना गाठण्याचे आवाहन डॉक्टर करत आहेत. 

साप पकडणे हे खूप जोखीमेच काम आहे,साप पकडणे हा व्यवसाय नाहीये,किंवा साप पकडणे कुणाचा छंद ही होऊ शकत नाही,या निसर्गाचा भाग असलेल्या सापाला ही जगण्याचा अधिकार आहे,सापांच्या अधिवासात मानवांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे हल्ली मानवी वस्तीत ही साप अधिक आढळतात,पण याचा अर्थ असा नाहीये की सर्प मित्रांना सापांचा छळ करण्याचा अधिकार दिलाय,सापाला मानवापासून तर मानवाला सापापासून वाचविण्याचे पवित्र कार्य अनेक सर्पमित्र कुठंल्या अपेक्षे शिवाय करीत असतात. त्यामुळे स्टंट बाज सर्पमित्रांनी सर्पमित्र होऊच नये,अन्यथा एक दिवस तुम्हाला ही जीवाशी मुकावे लागेल एवढे मात्र नक्की.

FAQ : 

विकास कदम यांना सापाने चावले तेव्हा काय घडले?
विकास साप पकडत असताना मण्यार जातीच्या विषारी सापाने त्याला दोनदा चावले. त्याने साप खिशात ठेवून नांदेडच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी धाव घेतली, पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

विकास कदम यांनी साप पकडताना कोणती खबरदारी घेतली नव्हती?
विकास यांनी साप पकडताना सेफ्टी स्टिक किंवा हातमोजे यासारख्या सुरक्षिततेच्या साधनांचा वापर केला नव्हता, ज्यामुळे त्यांना सापाचा दंश बसला.

विकास कदम यांच्या मृत्यूबाबत कोणता सवाल उपस्थित होत आहे?
विकास यांच्या स्टंटबाजीमुळे आणि असुरक्षितपणे साप हाताळण्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असावा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यांचे सापासोबतचे जीवघेणे स्टंट व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

About the Author
Tags:
parbhanimarathi newssnake

इतर बातम्या

'आमचा आत्मा कधी भेटला नाही; पण…' शंतनु नायडूनं हा...

मुंबई बातम्या