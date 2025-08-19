English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पावसामुळं हाहाकार! ठाण्यात रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात तरंगताना दिसला साप, Viral Video

Thane Rain Alert: ठाण्यात 225 मिलीमीटर इतका पाऊस पडला आहे. त्यामुळे सखल भागांमध्ये पाणी साचले आहे. पाण्याचा निचरा करण्यासाठी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 19, 2025, 05:13 PM IST
Thane Rain Alert: महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातलं आहे. अनेक जिल्ह्यात पावसाने थैमान घातलं आहे. कोकणातील अनेक नद्यांना पूर आले आहेत. तर मुंबईतही पावसाने हाहाकार माजवला आहे. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचले आहे. ठाण्यातून एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत साचलेल्या पाण्यात साप दिसत आहे. या व्हिडिओमुळं भीतीचे वातावरण पसरले आहे. 

मुंबईसह ठाण्यात मुसळधार पाऊस बरसतोय. ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारादेखील देण्यात आला आहे. इतकंच नव्हे तर मुसळधार पावसामुळं रस्त्यांवर व घरांमध्येदेखील पाणी साचले आहे. या साचलेल्या पाण्यात चक्क साप तरंगताना दिसताहेत. ठाण्यातील दैघर गाव जे महापालिका क्षेत्रात येते. तिथे अनेक घरांमध्ये पाणी साचले आहे. तर रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यात पाण्यात साप तरंगताना दिसतोय. यामुळं रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पावसात अनेकदा साप जंगलातून रहिवाशी क्षेत्रात येतात. त्यामुळं मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता असते.

पावसामुळं नाल्यांचे पाणी शहरातील रस्त्यावर आले आहे. या पाण्याचा निचरा होण्यासाठीदेखील बराच वेळ लागत आहे. प्रत्येक ठिकाणी पाणी साचले आहे. ठाण्यातील दैघर गावचे रहिवाशी आता त्यांच्या घरातही असुरक्षित असल्याचं बोललं जातंय. मुलं आणि वृद्धांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दरवर्षी पाण्याची ही समस्या उद्भवतेच.

दरम्यान, राज्यात गेल्या चार दिवसांपासून मुसळधार पाऊस बरसतोय. त्यामुळं सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. मुसळधार पावसामुळं जनजीवन विस्कळीत झाली आहे. रेल्वे आणि रस्ते वाहतूकदेखील ठप्प झाले आहे. 

उपमुख्यमंत्र्यांकडून पाहणी

मागील तीन दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईसह ठाणे जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंगळवारी मुंबई आणि ठाणे शहरातील विविध भागांची पाहणी केली. मुंबईतील मिठी नदीची आणि नदी काठच्या परिसराचा आढावा घेतला तसेच विक्रोळी पार्कसाईट येथील दरडप्रवण परिसराची उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पाहणी केली. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला त्यांनी दिले. या पाहणी दौऱ्यात आमदार दिलीप लांडे उपस्थित होते. ठाण्यातील नौपाडा तसेच कोपरीमधील चिखलवाडी येथे पाणी साचले आहे. हा परिसर सखल भाग असल्याने तिथे जरा पाऊस झाला की पाणी भरते. पंप लावून तेथील पाण्याचा निचरा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिले.

