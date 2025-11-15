'जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्वकल्पना असतानाही...'. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी अंजली दमानियांचा खळबळजनक आरोप

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Anjali Damania To The Point Interview: झी 24 तासनं बाहेर काढलेल्या कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची जिल्हाधिका-यांना पूर्ण कल्पना होती असा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी केलाय    

शिवराज यादव | Updated: Nov 15, 2025, 07:08 PM IST
Anjali Damania To The Point Interview: झी 24 तासने बाहेर काढलेल्या कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची जिल्हाधिका-यांना पूर्वकल्पना होती असा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानियांनी केला आहे. टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या मुलाखतीत दमानियांनी पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप केला. पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हाधिका-यांची भूमिका संशयास्पद आहे. जिल्हाधिका-यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

अमेडिया कंपनीनं जमीन व्यवहार मे महिन्यात केल्यानंतर जून महिन्यानंतर बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियावर जमीन रिकामी करण्यासाठी दबाव आणला होता. या संदर्भात बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियानं एक पत्रही जिल्हाधिका-यांना लिहिलं होतं. त्यावर जिल्हाधिका-यांनी संबंधित प्रांत आणि तहसीलदारांना याबाबत सूचना दिल्याचा दावाही दमानियांनी केला आहे. 

जिल्हाधिका-यांनी जाणिवपूर्वक या प्रकरणाकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप दमानियांनी केला आहे. पुण्याच्या जिल्हाधिका-यांना निलंबित करण्यात यावं किंवा त्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी अंजली दमानियांनी केली आहे. 

"बोटॅनकिल गार्डन्सने 16 जून 2025 रोजी तात्काळ मध्यस्थी करण्यासाठी पत्र लिहिलं होतं. ही केद्रांची एजन्सी असताना. काही माणसांनी त्रास दिला असून, जागा खाली करण्याची धमकी दिली आहे असं त्यांनी सांगितलं होतं. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवं होतं. जिल्हाधिकारी एसजीओना पत्र लिहून चौकशी करत अभिप्राय देण्याची मागणी करतात. म्हणजे यांना माहिती नाही असं होईल का. एसजीओनी तहसीलदारांना पत्र लिहिलं. 14 जुलैला ते उत्तर देतात. सगळ्या पत्रात तात्काळ कारवाई, 24 तासात अभिप्राय असे उल्लेख आहेत. सिंचन घोटाळ्याप्रमाणे प्रत्येक कागदपत्रात शब्द वापरले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याने त्यांना आधी निलंबित करायला हवं," असं अंजली दमानियांनी म्हटलं आहे. 

पार्थप्रकरणी दमानिया खरगे समितीची भेट घेणार

कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कोर्टाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशाराही अंजली दमानियांनी दिला आहे. जमीन गैरव्यवहाराचा तपास करणा-या खरगे समितीसमोर आपण अमेडिया आणि पार्थ पवार कसे या प्रकरणात थेट सहभागी असल्याचे पुरावे देणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. खरगे समितीनं म्हणणं ऐकून घेतलं नाहीतर या प्रकरणी आपण थेट कोर्टात जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. अमेडिया कंपनीचे खरे मालक पार्थ पवारच असून जमीन गैरव्यवहारात त्यांची थेट सही नसली तरी त्यांची भूमिका महत्वाची असल्याचं अंजली दमानियांनी सांगितलं आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

