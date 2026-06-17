Operation Tiger: 'आज राजकारण पाहून आत्मा हादरला! मतदाराचा विश्वास विकला जात आहे'

Anjali Damania Post over Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंची शिवसेना पुन्हा एकदा फुटीच्या उंबरठ्यावर असून, पक्षाच्या 6 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. राज्यात सुरु असलेल्या राजकारणावरुन विरोधक नाराजी व्यक्त करत असून, सर्वच क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही यावरुन संताप व्यक्त केला असून, आज या फोडाफोडीत खासदार विकले जात नाहीत तर मतदाराचा ‘विश्वास’ विकला जात असल्याचं म्हटलं आहे.
मी UBT गटाची अजिबात समर्थक नाही मी लोकशाही समर्थक आहे. मी UBT गटा विरुद्ध टोकाचे लढे दिले. पण आज जे होतय ते पाहवत नाही असं त्यांनी पोस्टच्या सुरुवातीला म्हटलं आहे. यावेळी त्यांनी बंडखोरी करणाऱ्या खासदारांपैकी काहीजण शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवाराविरोधात लढले होते हेदेखील अधोरेखित केलं.
या 6 खासदारांपैकी कुणा विरुद्ध लढले: संजय देशमुख हे हेमंत पाटील (शिंदे गट), भाऊसाहेब वाकचुरे हे सदाशिव लोखंडे (शिंदे गट), नागेश पाटील हे भाऊराव कदम (शिंदे गट) याचा अर्थ मतदाराने शिंदे गटाला पूर्णपणे नाकारले होते, मग ही मतदाराची प्रतारणा नाही का? हा मतदारांचा विश्वासघात नाही का? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे.
आज राजकारण पाहून आत्मा हादरला— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) June 17, 2026
मी UBT गटाची अजिबात समर्थक नाही मी लोकशाही समर्थक आहे.
मी UBT गटा विरुद्ध टोकाचे लढे दिले. पण आज जे होतय ते पाहवत नाही.
ह्या ६ खासदारांपैकी कुणा विरुद्ध लढले:
संजय देशमुख हे हेमंत पाटील (शिंदे गट)
भाऊसाहेब वाकचुरे हे सदाशिव लोखंडे (शिंदे गट)…
मतदारांनी कोणाला मत दिले? एका चिन्हाला, एका विचारधारेला, खासदारांवर विश्वास ठेऊन...आज या फोडाफोडीत खासदार विकले जात नाहीत तर मतदाराचा ‘विश्वास’ विकला जात आहे अशी खंत त्यांनी अखेरीस व्यक्त केली आहे.
लग्न एकासोबत करायचं आणि भलत्याचाच हात धरून पळून जायचं... हा अत्यंत किळसवाणा राजकीय व्यभिचार असून संविधान व लोकशाही मोडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरु असल्याचं हे लक्षण आहे. याला ‘ऑपरेशन टायगर’ नाही ‘ऑपरेशन बाजार’ म्हणावं लागेल आणि हा ‘ऑपरेशन बाजार’ लायकीचा, माणसांचा की विचारांचा हे लोकंच ठरवतील असा संताप रोहित पवारांनी व्यक्त केला आहे.
एकेका खासदाराचा रेट ८५ कोटी..??? एवढे पैसे द्यायला संबंधित पक्षाकडं पैसे येतात तरी कुठून? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
लग्न एकासोबत करायचं आणि भलत्याचाच हात धरून पळून जायचं... हा अत्यंत किळसवाणा राजकीय व्यभिचार असून संविधान व लोकशाही मोडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरु असल्याचं हे लक्षण आहे. याला ‘ऑपरेशन टायगर’ नाही ‘ऑपरेशन बाजार’ म्हणावं लागेल आणि हा ‘ऑपरेशन बाजार’ लायकीचा, माणसांचा की विचारांचा हे…— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 17, 2026
शिवसेना, राष्ट्रवादी, आप, तृणमूल काँग्रेस आणि आता पुन्हा शिवसेना.. देशात हे असंच सुरू राहिलं तर एक दिवस लोकंच रस्त्यावर उतरून पळून जाणाऱ्यांना आणि पळवून नेणाऱ्यांना चोपल्याशिवाय राहणार नाहीत. आज डोक्यावर दुष्काळाचं सावट आहे, पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी नाही, मालाला भाव नाही, बेरोजगारी वाढलीय, नोकरभरतीचा बट्ट्याबोळ केलाय, मध्यमवर्गीयांना ईएमआय भरण्यासाठी पैसे नाहीत आणि अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस कधी नाही एवढा अडचणीत असताना यावर मात्र चर्चा होत नाही, हे दुर्दैव आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.