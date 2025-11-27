अंजली दमानिया अजित पवारांविरोधातील 21 किलो पुराव्यांसह दिल्लीला रवाना; अमित शाहांची घेणार भेट

Anjali Damania to meet Amit Shah: सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांविरोधात जमा केलेले सर्व पुरावे आणि कागदपत्रं त्या अमित शाह यांच्याकडे सादर करणार आहेत. अंजली दमानिया एकूण 21 किलो वजनाच्या दस्तऐवजांसह दिल्लीला रवाना झाल्या आहेत. यामध्ये झी 24 तासने उघड केलेला पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपशीलही आहे.
अंजली दमानिया गुरुवारी दिल्लीमध्ये पोहोचणार असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. अजित पवारांविरोधात जमा केलेले सर्व पुरावे आणि कागदपत्रं त्या अमित शाह यांच्यासमोर सादर करणार आहेत. अंजली दमानिया 21 किलो वजनाच्या दस्तऐवजांसह दिल्लीला रवाना झाल्या आहेत. या दस्तऐवजांमध्ये झी 24 तासने उघड केलेला पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाचा तपशील व इतर तब्बल 69 फाईल्स समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे, पुणे जमीन व्यवहार हा छोटा मुद्दा नसून अत्यंत गंभीर आणि मोठा घोटाळा असल्याचा दमानियांचा दावा आहे. अमित शाह यांच्या कार्यालयाशी दमानियांनी संपर्क साधला असून, उद्यापर्यंत भेटीची वेळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अंजली दमानिया यांनी अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. जर अजित पवार यांनी 24 तासांत राजीनामा दिला नाही, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांची भेट घेऊन बोलणार असा इशारा त्यांनी दिला होता. अंजली दमानिया यांनी सांगितलं होतं की, अमित शाह यांची भेट घेतील आणि अजित पवारांसह त्यांचा चा मुलगा पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित जमीन घोटाळ्याची माहिती उघड करणार.
अंजली दमानिया म्हणाल्या की, त्यांनी या मुद्द्यावर अमित शाहा यांच्या कार्यालयाला ईमेल करून त्यांची भेट घेण्याची वेळ मागितली आहे. जर त्यांना वेळ मिळाला नाही तर त्या दिल्लीतील गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करू शकतात, असंही त्यांनी सांगितलं.
हे प्रकरण पार्थ पवार यांच्या कंपनी 'अमेडिया'ने खरेदी केलेल्या 40 एकर जमिनीशी संबंधित आहे. पुण्यातील मुंढवा परिसरातील ही सरकारी जमीन पूर्वी 'महार वतन'च्या मालकीची होती. नंतर ही जमीन महाराष्ट्र सरकारकडे गेली. सध्या ही जमीन इंडियन बोटॅनिकल सोसायटीला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली आहे. त्यातील ७/१२ हिस्सा सरकारकडे आहे, ज्याचे संरक्षक जिल्हाधिकारी आहेत. अमेडिया डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने या जमिनीवर बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे.