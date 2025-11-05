English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हे सर्व घडत असताना जिल्हाधिकारी झोपलेले असतील, सरकारी जमीन खरेदी प्रकरणी विश्वंभर चौधरी नेमकं काय म्हणाले?

कोरेगाव पार्क परिसरातील जमीन खरेदी प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांचे गंभीर आरोप. नेमकं काय म्हणाले?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 5, 2025, 09:53 PM IST
हे सर्व घडत असताना जिल्हाधिकारी झोपलेले असतील, सरकारी जमीन खरेदी प्रकरणी विश्वंभर चौधरी नेमकं काय म्हणाले?

कोरेगाव पार्क परिसरातील सरकारी मालकीची जमीन खरेदी प्रकरण हे खूप धक्कादायक आहे. हे सरळ-सरळ सरकारी जमिनीवर केलेलं अतिक्रमण आहे. अशा प्रकारे या जमिनी खाजगी उद्योजकांकडून वापरल्या जावू शकत नाहीत. याच्यामध्ये परवाना प्रक्रिया जलदपद्धतीने झाल्याचं दिसत आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मात्र, कोरेगाव पार्क परिसरातील जमिनीच्या खरेदी प्रकरणी जे काही झालं ते मात्र, खूप चुकीच आहे. या सर्व परवानग्या रद्द झाल्या पाहिजेत आणि पुन्हा त्या शासनाकडे गेल्या पाहिजेत. 

'ही तर 420 ची केस'

या प्रकरणी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी देखील ही खरेदी महसूल विभागाला अंधारात ठेवून करण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हे ऐकून सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी सांगितले की, हे तर अजून गंभीर आहे. ही तर 420 ची केस आहे. ही फसवा फसवीची केस आहे. मला आतापर्यंत वाटतं होते की शासनानेच ही जमीन त्यांना दिली आहे. पण जर हे खरं असेल तर हे खूप धक्कादायक आहे. 

ही फौजदारी गुन्हा आहे. ज्यामध्ये शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करणे या प्रकारचे कलम लावले गेले पाहिजे. 

'याचा अर्थ जिल्हाधिकारी झोपलेले'

जेव्हा हे सर्व खरेदी झाली याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी यांना देखील माहिती नाही म्हणजे त्यावेळी जिल्हाधिकारी झापलेले असतील असा होतो किंवा त्यांनी जाणून बुजून या सर्व प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केलं असा होतो. एप्रिलमध्ये गेल्यानंतर आपण आज नोव्हेंबरमध्ये आहोत हे जर त्यांना कळत नसेल तर हे अधिकारी सरकार कसं सांभाळणार आहेत. त्यांनी दिलेलं उत्तर हे अत्यंत बेजबाबदार आहे.

कदाचित असं देखील असेल की झालं तर झालं कोणाच्या लक्षात नाही आलं तर होऊन जाऊदे. नाही तर आता जिल्हाधिकारी म्हणायला मोकळे की, ही शेतकऱ्यांचीच जबाबदारी आहे. पण ही जबाबदारी त्यांची आहे. या प्रकरणी स्वता: च्या कुटुंबाला सरकारी लाभ देणे हे देखील गु्न्हा आहे असं ते विश्वंभर चौधरी म्हणाले. 

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
parth pawarAjit pawarland scamKoregav parkpune

इतर बातम्या

झी 24 तासची बातमी ऐकून जमीनीचे मूळ मालक कागद्पत्रांसोबत थेट...

महाराष्ट्र बातम्या