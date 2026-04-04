  • सोशल मिडीयावर ओळख; लग्न अन् वाद! आळंदीतील 6 वर्षीय चिमुकलीचे उशीने...; दुहेरी हत्याकांडाचा मास्टरमाइंडने सगळी हकीकत

सोशल मिडीयावर ओळख; लग्न अन् वाद! आळंदीतील 6 वर्षीय चिमुकलीचे उशीने...; दुहेरी हत्याकांडाचा मास्टरमाइंडने सगळी हकीकत

Pune Crime News: पिंपरी - चिंचवडमध्ये 6 वर्षीय चिमुकली आणि 70 वर्षीय वृद्धेच्या दुहेरी हत्याकांडाचा उलगडा झाला आहे. पिंपरी-चिंचवड गुन्हे शाखेने मास्टरमाइंडला अटक केली आहे.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 4, 2026, 04:38 PM IST
सोशल मिडीयावर ओळख; लग्न अन् वाद! आळंदीतील 6 वर्षीय चिमुकलीचे उशीने...; दुहेरी हत्याकांडाचा मास्टरमाइंडने सगळी हकीकत

Pune Crime News: देवभूमी आळंदी बुधवारी सकाळी दुहेरी हत्याकांडाने हादरली होती. यामध्ये 6 वर्षीय चिमुकली आणि 70 वर्षीय वृद्धेची निघृण हत्या करण्यात आली होती. आळंदी पोलिसांनी या दुहेरी हत्याकांडाचा 24 तासांमध्ये पर्दाफाश केला असून आरोपीला अटक केली आहे. मारेकरीने  70 वर्षीय महिला आणि एका सहा वर्षाच्या मुलीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्यानंतर शहरात एकच भीतीच वातावरण होतं. धक्कादायक म्हणजे मृत महिला प्रेमसंबंधांमध्ये अडथळा ठरत असल्याने तरुणाने हे दृष्टकर्म केल्याचे तपासात समोर आले आहे. 

धनश्री केदारी आणि मंगल शिंदे असं या मृतांची नावे आहेत. जेव्हा ही धक्कादायक घटना घडली तेव्हा धनश्री आई ही संगीता केदारी हॉस्पिटलमध्ये रात्री कामासाठी गेली होती. त्यामुळे शेजारी राहत असलेल्या मंगल शिंदेकडे धनश्रीला ठेवण्यात आलं आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार मध्यरात्री घरात आरोपीने शिरून गाढ झोपेत असलेल्या धनश्रीचा गळा आवळला तर मंगल यांच्या डोक्यावर गंभीर वार केले. या हल्ल्यात दोघींचा जागीत मृत्यू झाला. गुरुवारी सकाळी संगीता या कामावरून घरी परतल्यानंतर हा भीषण प्रकार उघडकीस आला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह पाहून त्यांनी आरडाओरडा केला.

 

हेसुद्धा वाचा - बाप की कसाई ?, धावत्या रेल्वेत बापाने 6 वर्षांच्या लेकीची केली निघृण हत्या; कोयत्याने...

 

पोलिसांनी केलेल्या तपासात असं समोर आलं की, मध्यरात्री संगीता यांचा पती आणि धनश्रीचा नात्याने वडील असलेला आरोपी विनायक भवारी मंगल यांच्या घरी आले. मंगल या माझ्या पत्नीला आपल्याविरूद्ध भडकवतात, असा संशय आरोपीच्या मनात होता. याच रागातून मंगल यांच्या डोके भिंतीवर आपटून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर ओळख पटेल या भीतीने चिमुकल्या धनश्रीचा उशीने तोंड दाबून खून केला.

पोलिसांना तपासात असं दिसून आलं की, संगीता केदारी आणि आरोपी विनायक यांचा दोन वर्षांपूर्वी फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख झाली. त्यानंतर त्यांचा हे प्रकरण प्रेमात रुपांतर झालं. त्यांनी प्रेमविवाह केला खरा पण गेल्या काही काळापासून त्यांच्यात वाद होत होते. त्यामुले विनायक वेगळा राहत होता. या वादाचा शेवट अखेर या भयानक दुहेरी हत्याकांडात झाल्याचा समोर आलं. या घटनेमुळे आळंदी परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून परिसरात भीतीदायक वातावरण आहे. गुप्त सूत्रांच्या आधारे आरोपीचा माग काढत पोलिसांनी त्याला गजाआड केलंय. 

हेसुद्धा वाचा - महाराष्ट्रात 'धुरंधर 3'! मध्यरात्री 3 जणांचा मर्डर; अगोदर टोळीच्या म्होरक्याचा मर्डर, नंतर भावाने रुग्णालयात जाऊन 2 जखमींची केली हत्या

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सने कॅप्टन बदलला, हार्दिक ऐवजी सूर्...

स्पोर्ट्स