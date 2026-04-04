सोशल मिडीयावर ओळख; लग्न अन् वाद! आळंदीतील 6 वर्षीय चिमुकलीचे उशीने...; दुहेरी हत्याकांडाचा मास्टरमाइंडने सगळी हकीकत

Pune Crime News: देवभूमी आळंदी बुधवारी सकाळी दुहेरी हत्याकांडाने हादरली होती. यामध्ये 6 वर्षीय चिमुकली आणि 70 वर्षीय वृद्धेची निघृण हत्या करण्यात आली होती. आळंदी पोलिसांनी या दुहेरी हत्याकांडाचा 24 तासांमध्ये पर्दाफाश केला असून आरोपीला अटक केली आहे. मारेकरीने 70 वर्षीय महिला आणि एका सहा वर्षाच्या मुलीची धारदार शस्त्राने हत्या केल्यानंतर शहरात एकच भीतीच वातावरण होतं. धक्कादायक म्हणजे मृत महिला प्रेमसंबंधांमध्ये अडथळा ठरत असल्याने तरुणाने हे दृष्टकर्म केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
धनश्री केदारी आणि मंगल शिंदे असं या मृतांची नावे आहेत. जेव्हा ही धक्कादायक घटना घडली तेव्हा धनश्री आई ही संगीता केदारी हॉस्पिटलमध्ये रात्री कामासाठी गेली होती. त्यामुळे शेजारी राहत असलेल्या मंगल शिंदेकडे धनश्रीला ठेवण्यात आलं आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार मध्यरात्री घरात आरोपीने शिरून गाढ झोपेत असलेल्या धनश्रीचा गळा आवळला तर मंगल यांच्या डोक्यावर गंभीर वार केले. या हल्ल्यात दोघींचा जागीत मृत्यू झाला. गुरुवारी सकाळी संगीता या कामावरून घरी परतल्यानंतर हा भीषण प्रकार उघडकीस आला. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह पाहून त्यांनी आरडाओरडा केला.
पोलिसांनी केलेल्या तपासात असं समोर आलं की, मध्यरात्री संगीता यांचा पती आणि धनश्रीचा नात्याने वडील असलेला आरोपी विनायक भवारी मंगल यांच्या घरी आले. मंगल या माझ्या पत्नीला आपल्याविरूद्ध भडकवतात, असा संशय आरोपीच्या मनात होता. याच रागातून मंगल यांच्या डोके भिंतीवर आपटून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर ओळख पटेल या भीतीने चिमुकल्या धनश्रीचा उशीने तोंड दाबून खून केला.
पोलिसांना तपासात असं दिसून आलं की, संगीता केदारी आणि आरोपी विनायक यांचा दोन वर्षांपूर्वी फेसबुकच्या माध्यमातून ओळख झाली. त्यानंतर त्यांचा हे प्रकरण प्रेमात रुपांतर झालं. त्यांनी प्रेमविवाह केला खरा पण गेल्या काही काळापासून त्यांच्यात वाद होत होते. त्यामुले विनायक वेगळा राहत होता. या वादाचा शेवट अखेर या भयानक दुहेरी हत्याकांडात झाल्याचा समोर आलं. या घटनेमुळे आळंदी परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून परिसरात भीतीदायक वातावरण आहे. गुप्त सूत्रांच्या आधारे आरोपीचा माग काढत पोलिसांनी त्याला गजाआड केलंय.