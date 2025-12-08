English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव काळाच्या पडद्याआड, 95 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप

Dr Baba Adhav: डॉ. बाबा आढाव यांचं निधन झालंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 09:16 PM IST
ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव काळाच्या पडद्याआड, 95 व्या वर्षी घेतला जगाचा निरोप
बाबा आढाव

Dr Baba Adhav: ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांचं निधन झालंय. राञी 8:25 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पुना हॉस्पिटल मधे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. बाबा आढाव यांनी वयाच्या 95 व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला.

Add Zee News as a Preferred Source

१९३६ मध्ये पुण्यात जन्मलेले बाबा आढाव हे पाच भावंडांतील धाकटे. आईचे निधन लवकरच झाले आणि वडिलांच्या अनुपस्थितीत आजोळ्यात वाढले. विज्ञान शाखेत बी.एस्सी. पदवी आणि आयुर्वेदात पदवीधर म्हणून त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात पदार्पण केले. १९५३ मध्ये घरातच दवाखाना सुरू करून त्यांनी गरीब रुग्णांना मोफत सेवा दिली. ही सुरुवातच त्यांच्या शोषितांप्रतीची संवेदनशीलता दर्शवते. 

कामगार चळवळ आणि संघटनात्मक योगदान

असंघटित कामगारांच्या नेते म्हणून ओळखले जाणारे आढाव हमाल पंचायतीशी जोडले गेले. १९६२ ते १९७१ पर्यंत पुणे महानगरपालिकेचे सदस्य म्हणून त्यांनी झोपडीवासीयांसाठी ‘झोपडी संघ’ स्थापन केला. १९५२ च्या अन्नधान्य भाववाढविरोधी सत्याग्रहापासून ते गोवामुक्ती, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपर्यंत ते अग्रभागी होते. महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त परिषदेची स्थापना करून धरणग्रस्तांना न्याय मिळवून दिला. 

सामाजिक न्याय आणि विषमता निर्मूलन

एस. एम. जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विषमता निर्मूलन समितीचे प्रमुख कार्य त्यांनी केले. सत्यशोधक चळवळीचे नेते म्हणून दलित, आदिवासी, भटकेविमुक्त, अल्पसंख्याक, अपंग आणि कष्टकरी यांच्या हक्कांसाठी अथक संघर्ष केला. आणीबाणी काळात प्रचंड मेळावे घेऊन १६ महिन्यांचा कारावास भोगला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे सक्रिय सदस्य म्हणून नरेंद्र दाभोलकर यांच्याबरोबर अंधश्रद्धाविरोधी लढा दिला. 

वारसा आणि प्रेरणा

आढाव यांनी आपल्या आयुष्यभरात संसदबाहेरील कार्यकर्त्यांसाठी ‘सामाजिक कृतज्ञता निधी’ उभारला आणि विविध परिवर्तनवादी संस्थांना एकत्र आणले. ‘सत्य सुखाला आधार, बाकी सर्व अंधकार’ ही महात्मा फुलेंची सुचिता त्यांनी जपली. सहकार्य सत्तेत गेल्यानंतरही ते समताधिष्ठित लोकशाहीसाठी झटले. त्यांचा अखंड संघर्ष आणि शेवटच्या माणसापर्यंत सेवा पोहोचवण्याचा ध्यास अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणास्रोत आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Dr Baba AdhavBaba Adhav health updatesocial activist criticalPoonah Hospital

इतर बातम्या

जगाचा नकाशा बदलणार; कोणत्याही क्षणी नवीन देशाची घोषणा होणार...

विश्व