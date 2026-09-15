/राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय! राज्य सरकारच्या 25 योजनांचे काय होणार? साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा

आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्य सरकारने उस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन मिळणार आहे. त्याचबरोबर, अर्थमंत्रालय, नगरविकास विभाग, आणि गृह विभागाकडूनही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसंच, राज्य सरकार शासकीय योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.
1) राज्य शासनाचा ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन मिळणार. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी व आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळणार. (सहकार, पणन विभाग)
2) महाराष्ट्र शासनाच्या 25 प्रमुख धोरण आणि 25 योजनांचे विश्लेषण होणार. त्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" स्थापन करण्यास मंजुरी. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) व योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (Centre for Research in Schemes and Policies-CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या 25 धोरणांचे तसेच 25 प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार. त्याद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मंजुरी. लोकप्रिय योजनांवर होणारा खर्च, त्याचा लोकांना होणारा फायदा आणि परिणाम यासह इतर विषयांची होणार मीमांसा
3) महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय.
4) वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी जमीन देण्यास मंजुरी. आर्वी (ता. आर्वी) येथील 6 हजार 240.30 चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार.
5) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
6) महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करणार. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता
7) मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.