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राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय! राज्य सरकारच्या 25 योजनांचे काय होणार? साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यावेळी राज्यातील २५ योजनांचे  मूल्यांकन केले जाणार आहे. तसंच, सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन मिळणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:50 PM IST
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय! राज्य सरकारच्या 25 योजनांचे काय होणार? साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा
Image Credit: Maharashtra cabinet meeting

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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